"اتحاد المنتجين" يكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ستشهد انخفاضًا مع تحسن حالة الجو وانخفاض درجات الحرارة وتنسيق وزارة الكهرباء مع اتحاد الدواجن بشأن عملية تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء.

وقال "الزيني" في تصريحات لـ"الدستور" إن المعروض من الدواجن انخفض بنسبة تتخطى ٢٠% بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما زاد السعر من ٧٨ جنيهًا للكيلو إلى ٩١ جنيهًا للكيلو في المزرعة، حيث أن الدواجن أصبحت عرضا وطلبا، وزيادة المعروض تعني أن تنخفض الأسعار، مشيرًا إلى أنه من المفروض انخفاض الأسعار أكثر من أي وقت مضى مع دخول عيد الأضحى وتوفير الأعلاف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

ومن جانبه، أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية، أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الدواجن بنسبة ٥٠% قبل عيد الأضحى طبقًا لتوفير مستلزمات الإنتاج من أعلاف وأدوية وخلافه، مشيرًا إلى أن انقطاع الكهرباء له تأثير على أسعار الدواجن في الزيادة بنسبة ٥% وليس ٢٠%، لافتًا إلى أن ٣٠% من كبار المنتجين يسيطرون على صناعة الدواجن و٣٠% من صغار المنتجين متضررين من انقطاع التيار الكهربائي وانخفاض إنتاجهم، بينما ٤٠% من صغار المنتجين خرجوا من المنظومة.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"الدستور" أن التكلفة مع انقطاع التيار الكهربائي لا تزيد من السعر إلى ٢٠% كما يروج البعض، حيث أصبحت التكلفة مع انخفاض أسعار العلف إلى ٢١ ألف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن كبار منتجي الدواجن هم من يسيطرون على السوق بسبب سعر الكتكوت الذي يصل إلى ٣٣ جنيهًا بدلاً من ٢١ جنيهًا للكتكوت، حيث أن ٨٠% من الشركات تسيطر على الكتكوت، وهناك نقص في قطاع الأمهات، حيث نستورد قطاع الأمهات وليس لدينا جدود دواجن، حيث أن هناك شحا في جدود الدواجن رغم أن الدولة وفرت كل مقومات الإنتاج ولم نستورد الكتكوت وتحتكر الشركات الكتكوت وترفض استيراده حتى يستمر ارتفاعه رغم توفير كل مقومات الإنتاج.

وطالب السيد الحكومة بالبحث عن حلول بديلة لعمل توازن في الأسواق وأن تتدخل وزارة الزراعة وتستورد الكتكوت كما كانت تقوم به من قبل، وأن يكون الشراء للمنتجين من وزارة الزراعة لكبح جماح الشركات المسيطرة على السوق.