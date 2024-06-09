ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، بطريق ماستر التابع لدائرة مركز شرطة وادي النطرون، الأمر الذي أدى إلى مصرع 6 أشخاص، وإصابة 8 أشخاص آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

أسماء المتوفين فى حادث انقلاب سيارة نقل بالبحيرة.

وتنفرد الدستور بنشر أسماء وفيات ومصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية بالبحيرة، والذي وقع صباح اليوم الأحد، بطريق ماستر بنطاق مركز وادي النطرون، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص في الحال، وإصابة 8 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحادث عن مصرع كل من:- عبد العاطي العشري أبو سليمان، 45 عاما، أحمد سعيد النازلي، 17 عاما، سمير وائل عطية، 33 عاما، يوسف أحمد عبد الحميد، 40 سنة، عبدالله رضا أبو ذكري، 32 عاما، محمود أشرف عبد الستار، 28 عاما، وتم نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة نقل.

بينما أسفر الحادث عن إصابة كل من:- زياد خيري على، 16 عاما، صابر محمد عز العرب، 16 عاما، عادل خليل مبروك، 33 عاما، محمود رجب أحمد، 17 عاما، إبراهيم الرفاعي على، 15 عاما، محمود عادل سليم، 29 عاما، عبد المنعم محمد الشاذلي، 42 عاما، محمد عبد الفتاح سعيد، 48 عاما، وجمعيهم مقيمون قرية دمشلي بمركز كوم حمادة، ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.