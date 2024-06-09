الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بالزيتون

المتهمين
المتهمين

تنظر محكمة  جنايات القاهرة، اليوم الأحد، قضية المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، وإنهاء حياة المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بينهم.

تفاصيل الواقعة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

مشاجرة بسبب اللهو أمام العقار

وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (المتوفى ونجلى خالته)، طرف ثان (عاطل – اثنين من أصدقائه)، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جنايات القاهرة محاكمة المتهمين مديرية امن القاهرة

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