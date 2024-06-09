الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم .. "شباب ورياضة مطروح" تستضيف العرض المسرحي لقصر الثقافة "مركب الشمس"

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح

أعلن الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، عن استضافة مسرح مديرية الشباب والرياضة بمطروح، العرض المسرحي "مركب الشمس"، وذلك مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأشار إلى أن العرض المسرحي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة "الإدارة المركزية للدراسات والبحوث- الإدارة العامة لثقافة الطفل"، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي "قصر ثقافة مطروح"، كما يتم تنفيذ البروفات النهائية على مسرح الشباب والرياضة بمطروح.

 تحقيق رؤية مصر 2030

يأتى ذلك بتعليمات وتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفى ضوء التشبيك والتعاون بين جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لتحقيق رؤية مصر 2030 نحو التنمية الشاملة المستدامة.

دورة تدريبية حول القيادة التطوعية

وفي سياق آخر، كان قد قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، أطلقت فعاليات الدورة التدريبية حول القيادة التطوعية لشباب أندية التطوع بمركز شباب (بهى الدين) بمدينة سيوة بمحافظة مطروح وذلك لإعداد كوادر شبابية، قادرة على نشر ثقافة التطوع بين الشباب.

بناء الشخصية والهُوية

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أن هدف الدورة تنمية قدرات وطاقات الشباب التى تساهم في بناء الشخصية والهوية وتعزز روح المواطنة ونشر ثقافة التطوع في جميع المجالات.

وأضاف أن الدورة تناولت القيادة التطوعية ومفهومها وعناصر القيادة ودور القيادة التطوعية فى نشر ثقافة المساعدة والتكاتف والتكامل فى المجتمع، ودور الشباب فى أندية التطوع وأنشطة الوزارة.

صفات القيادى المتطوع

وأكدت الندوة أن من صفات القيادى المتطوع أنه خدمى، مسئول، محب للخير، محب لذاته، إيجابى، مبادر، دءوب، متفاعل، اجتماعى وأن من المسئولية المجتمعية للشباب ومشاركتهم للبيئة التى يعيشون بها والتكاتف على سد احتياجات الآخرين وأن التطوع ثقافة عالمية وله أكثر من شكل ميدانى. 

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