الخشت يستعرض مع وزير العدل دور الجامعة وأساتذتها فى تعزيز الوعي القانوني

استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك في إطار زيارة رسمية للجامعة في إطار التعاون العلمي بين وزارة العدل وجامعة القاهرة، وللمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراة بكلية الحقوق حول "النظام القانوني لمواجهة جرائم الإرهاب"، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق، ولفيف من كبار رجالات القانون وأساتذة كلية الحقوق.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، دور جامعة القاهرة وأساتذتها في تعزيز الوعي القانوني وتخريج كوادر متخصصة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات القضائية في مجال البحوث والدراسات، والاستفادة من الخبرات القضائية في تطوير البحث العلمي الأكاديمي.

وعبر المستشار عمر مروان عن تقديره للتعاون المستمر بين جامعة القاهرة ووزارة العدل، وتناول في اللقاء مع رئيس جامعة القاهرة جهود وزارة العدل في تطوير نظم العمل القضائية من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.

وتعد رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث المستشار ضياء مصطفى عابد، مساهمة مهمة في مجال مكافحة جرائم الإرهاب، حيث تقدم تحليلًا معمقًا للنظام القانوني الحالي لمواجهة هذه الجرائم، وتقترح حلولًا وتوصيات لتطويره وتعزيز فعاليته، وقد تكونت لجنة المناقشة من المستشار عمر مروان وزير العدل مناقشًا، والدكتور أحمد عوض بلال رئيسًا للجنة ومناقشًا، والدكتور مدحت رمضان مشرفًا.

وفي سياق آخر افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، مقر المكتب الوطني للوكالة الفرانكوفونية في مصر، بمقر جامعة القاهرة الدولية، بمدينة السادس من أكتوبر.

حضر الافتتاح السيد رافاييل مارتن ديلا جارد القائم بأعمال سفير فرنسا في مصر، والدكتور جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرانكوفونية الشرق الأوسط، والسفيرة فاطمة الزهراء عثمان الممثلة الشخصية لرئيس جمهورية مصر العربية لدى المجلس الدائم للفرانكوفونية