الأحد 09 يونيو 2024
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نائب وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذ للأراضي المضافة بالمدن الجديدة

المهندس آمين غنيم
المهندس آمين غنيم نائب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية

ترأس المهندس آمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا لمتابعة التنفيذ والوضع الحالي لتقنين الأراضي المضافة إلى ملكية عدد من المدن الجديدة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي التابعة لبعض الجهات الإدارية السابقة وضمها إلى ملكية عدد من المدن بهدف تحويلها إلى مناطق حضرية. ويشرف على هذا الأمر الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان.

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غنيم يناقش ضوابط التعامل مع ملفات وعقود جهات الولاية للأراضي المضافة 

ناقش المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ورئيس الوحدة المركزية المكلفة بالهيئة لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، وذلك للأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة. جرى الاجتماع في مقر جهاز مدينة الشروق.

وذكر أن عدد الطلبات المقدمة لمدينة سفنكس الجديدة بلغ نحو 6863 طلبا على مساحة 30229 فدان في المرحلة العاجلة. كما بلغ عدد الطلبات لمدينة العبور نحو 93685 طلبا، وسجل عدد الطلبات المقدمة للمنطقة المضافة للشروق نحو 20347 طلبا. بينما جاء عدد الطلبات المقدمة بمدينة الشيخ زايد نحو 1188 طلبًا. وفيما يخص مدينة 6 أكتوبر التي تتضمن عدة مناطق مضافة، بلغ عدد الطلبات المقدمة لتقتين الأوضاع بمنطقة الحزم الأخضر على مساحة 12494 فدان، ومنطقة صحراء الأهرام 2407 طلبات.

كان حضور المهندسين كمال بهجات، أحمد عمران، أشرف فتحى، والمهندس أحمد على، المهندسة منال المرشدي، والدكتور أحمد عمارة، إلى جانب مقرر الوحدة المهندس هيثم أحمد، والمهندس محمد زهير، والمهندس أحمد شوقى. وكذلك رؤساء أجهزة المدن، المهندس محمد السيد عبدالمقصود "رئيس جهاز مدينة الشروق"، المهندس عادل النجار "رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر"،المهندس محمد عبدالمقصود "رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر الجديده "، د مهندس أحمد إسماعيل "رئيس جهاز مدينة العبور الجديده"، المهندس أحمد إبراهيم "رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديده،المهندس طارق جمال رئيس جهازى مدينة بورسعيد الجديده ومدينة غرب بورسعيد.

وقد استهل المهندس أمين غنيم  الاجتماع بمشاهدة العرض التقديمي لكل مدينه  متضمنًا الموقف الحالى طالبًا ببذل جهد غير عادى لإنهاء دراسة الملفات فى أسرع وقت وتيسير الإجراءات على المواطنين،وتناول أيضًا الاجتماع الإستماع لرؤساء المدن ومقترحاتهم لتوفيق أوضاع بعض حالات التقنين.

ووجه  المهندس "أمين غنيم" خلال إجتماع الوحده بدراسة فتح باب التقنين لبعض المدن التى لم يتمكن فيها حائزى الأرضى من التقديم والعمل دائمًا فى تحقيق خطة التنميه بمناطق الإمتداد للمدن العمرانية الجديدة.

نائب رئيس هيئة المجتمعات يتابع المدخل الرئاسية لمنطقة الرابية 

كما جاء على هامش الاجتماع تفقد "نائب رئيس الهيئه" منطقة الرابية أحد المناطق المضافة لمدينة الشروق مرورًا على أعمال تمهيد المداخل بداية من مدخل جنيفه حتى الإسماعيلية ومشروع تنفيذ خط المرافق الرئيسى الجارى تنفيذه موجهًا بدفع العمل وسرعة إنهاء المشروع واعدًا رئيس الجهاز بالانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل واستكمال باقى المشروعات طبقًا لخطة العمل التى تساهم فى توفير منطقه عمرانيه جديده بالمستوى اللائق بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الأراضي المضافة لاحوذة المدن الجديد ضوابط التعامل ملفات العقود

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