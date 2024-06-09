يبحث الكثير من السيدات والرجال عن تمرينات بسيطة تساعد على تقليل ظهور التجاعيد تقوية الجلد وتقليل أعراض الشيخوخة.

وفي العصر الذي يأمل فيه الكثيرون أن يتقدموا في العمر بـ بشرة خالية من الكرمشة والتجاعيد، أصبحت البشرة الناعمة والثابتة والمرتفعة مرغوبة جدًا، ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة أخرى غير شد الوجه وحقن البوتوكس لتقليل الخطوط الدقيقة وترهل الجلد؟ يمكن أن تكون يوجا الوجه هي الحل الأمثل والصحي، والتي تتكون من أوضاع وتدليك محددة للوجه، ولها فوائد عديدة، وستساعدك على الاسترخاء والتخلص من التوتر في مناطق الوجه مثل العضلات بين العينين وحول الصدغين، مما يعزز الشعور بالهدوء والسهولة، وإليكم التمرينات وفقًا لموقع "Hindustan times"، وإليكم التفاصيل الكاملة.

في المنزل.. تمرينات يوجا للوجه لبشرة ناعمة وخالية من التجاعيد

1 - تمرينات لمنطقة الجبهة: ضع كلتا يديك على جبهتك مع لمس أطراف أصابعك في المنتصف، مارس ضغطًا خفيفًا أثناء تحريك أطراف أصابعك للخارج باتجاه صدغك كرر هذه الحركة عدة مرات.

2 - تمرينات لرفع الخد: اصنع شكل "O" بفمك، ثم ابتسم على أوسع نطاق ممكن مع الحفاظ على شكل "O". اثبتي على هذا الوضع لبضع ثوان، ثم استرخي. كرر ذلك عدة مرات للمساعدة في تقوية عضلات خديك.

3 - تمرينات لشد العين: ضعي إصبعي السبابة تحت حاجبيك واضغطي قليلًا، ثم أغمض عينيك كما لو كنت تحاول إغلاقهما أثناء مقاومة الضغط من أصابعك، انتظر لبضع ثوان، ثم كرر عدة مرات.

4 - تمرينات الفك: قم بإمالة رأسك إلى الخلف قليلًا وانظر نحو السقف بعد ذلك، ادفع فكك السفلي للأمام وثبته لبضع ثوان، استرخي وكرر ذلك عدة مرات للمساعدة في تقوية العضلات على طول خط الفك.

5 - تمرينات لشد الرقبة: اجلس بشكل مستقيم وقم بإمالة رأسك إلى الخلف بحيث تنظر نحو السقف، ثم قم بتجعد شفتيك كما لو كنت تحاول تقبيل السقف، اثبتي على هذا الوضع لبضع ثوان، ثم استرخي ثم كرر ذلك عدة مرات للمساعدة في شد العضلات في منطقة الرقبة والذقن.