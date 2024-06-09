الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في المنزل.. تمرينات يوجا للوجه لبشرة ناعمة وخالية من التجاعيد

البشرة
البشرة

يبحث الكثير من السيدات والرجال عن تمرينات بسيطة تساعد على تقليل ظهور التجاعيد تقوية الجلد وتقليل أعراض الشيخوخة.

وفي العصر الذي يأمل فيه الكثيرون أن يتقدموا في العمر بـ بشرة خالية من الكرمشة والتجاعيد، أصبحت البشرة الناعمة والثابتة والمرتفعة مرغوبة جدًا، ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة أخرى غير شد الوجه وحقن البوتوكس لتقليل الخطوط الدقيقة وترهل الجلد؟ يمكن أن تكون يوجا الوجه هي الحل الأمثل والصحي، والتي تتكون من أوضاع وتدليك محددة للوجه، ولها فوائد عديدة، وستساعدك على الاسترخاء والتخلص من التوتر في مناطق الوجه مثل العضلات بين العينين وحول الصدغين، مما يعزز الشعور بالهدوء والسهولة، وإليكم التمرينات وفقًا لموقع "Hindustan times"، وإليكم التفاصيل الكاملة.

txt

أهمية ممارسة التمارين الرياضية في الشيخوخة 2024

في المنزل.. تمرينات يوجا للوجه لبشرة ناعمة وخالية من التجاعيد

1 - تمرينات لمنطقة الجبهة: ضع كلتا يديك على جبهتك مع لمس أطراف أصابعك في المنتصف، مارس ضغطًا خفيفًا أثناء تحريك أطراف أصابعك للخارج باتجاه صدغك  كرر هذه الحركة عدة مرات.

2 - تمرينات لرفع الخد: اصنع شكل "O" بفمك، ثم ابتسم على أوسع نطاق ممكن مع الحفاظ على شكل "O". اثبتي على هذا الوضع لبضع ثوان، ثم استرخي. كرر ذلك عدة مرات للمساعدة في تقوية عضلات خديك.

3 - تمرينات لشد العين: ضعي إصبعي السبابة تحت حاجبيك واضغطي قليلًا، ثم أغمض عينيك كما لو كنت تحاول إغلاقهما أثناء مقاومة الضغط من أصابعك، انتظر لبضع ثوان، ثم  كرر عدة مرات.

4 - تمرينات الفك: قم بإمالة رأسك إلى الخلف قليلًا وانظر نحو السقف بعد ذلك، ادفع فكك السفلي للأمام وثبته لبضع ثوان، استرخي وكرر ذلك عدة مرات للمساعدة في تقوية العضلات على طول خط الفك.

5 - تمرينات  لشد الرقبة: اجلس بشكل مستقيم وقم بإمالة رأسك إلى الخلف بحيث تنظر نحو السقف، ثم قم بتجعد شفتيك كما لو كنت تحاول تقبيل السقف، اثبتي على هذا الوضع لبضع ثوان، ثم استرخي ثم كرر ذلك عدة مرات للمساعدة في شد العضلات في منطقة الرقبة والذقن.

أعراض الشيخوخة تمرينات يوجا تمرينات لمنطقة الجبهة تمرينات لرفع الخد تمرينات لشد العين

مواد متعلقة

خبير تربوي يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة لضمان نجاح الامتحان

تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد وتحذيرات الأرصاد من طقس اليوم

موعد وقفة عرفات 1445 وأبرز الأدعية المستجابة

حالة الطقس اليوم السبت في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

مكونات طبيعية تُحسّن من صحة بشرتك الحساسة.. وداعًا للتهيج

فى اليوم العالمى لـ أورام الدماغ.. أبرز أعراضه

أخبار فاتتك|موقف إمام عاشور من مواجهة غينيا وموعد انكسار الموجة الحارة

سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

150 طنًا يوميًا.. تفاصيل خطة التموين لطرح لحوم العيد

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة