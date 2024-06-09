الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: مخيم النصيرات يشكل بؤرة الكارثة التى تعيشها غزة

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، أن مخيم النصيرات يشكل بؤرة الكارثة التي يعيشها قطاع غزة.

وأضاف جريفيث، وفقًا لتصريحات فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنه في كل يوم تستمر هذه الحرب فإنها تصبح أكثر فظاعة.

تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع

وفي وقت سابق حذر جريفيث، من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، واستهداف المدنيين والمرافق والبنية التحتية، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي مكان آمن لسكان غزة، مشيرًا إلى أن الناس في القطاع يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض.

وتابع، أن وقف الهدنة أظهر ما يمكن حدوثه عندما تصمت الأسلحة، وفي المقابل الوضع في مدينة خان يونس أمس، وما حدث فيها من قصف تذكير صادم لما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة، منوهًا بأن سكان غزة يعيشون في رعب  الهجوم الإسرائيلى، داعيًا إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لغزة وتحقيق وقف إطلاق نار إنسانى.

واختتم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، أن العالم في حاجة لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين فورًا ودون قيد أو شرط.

قطاع غزة مخيم النصيرات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية الأمين العام للأمم المتحدة جريفيث

مواد متعلقة

مصدر رفيع المستوى: زيارات "فتح والجهاد الإسلامى والجبهة الشعبية" تأتى لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية

مراكز إيواء "أونروا" لم تعد آمنة.. الفلسطينيون يتساءلون إلى أين الوجهة؟

تدمير 33 مستشفى وخروج 160 عيادة من الخدمة... الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية فى غزة

للسيطرة على الحدود.. بايدن يطرح قيودًا على المهاجرين

الفصائل الفلسطينية: قصف قوات الاحتلال المتوغلة شرق مخيم البريج واستهداف دبابة إسرائيلية

المنظمات الأهلية الفلسطينية: العدوان الإسرائيلى خلّف مجاعة حقيقية بشمال وجنوب قطاع غزة

خلال 24 ساعة.. 141 شهيدًا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى فى غزة

طيران الاحتلال يشن غارات على أحياء رفح الشرقية والوسطى

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

150 طنًا يوميًا.. تفاصيل خطة التموين لطرح لحوم العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة