لابيد: حكومة نتنياهو ليست لديها أهداف سياسية معروفة فى غزة أو لبنان

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن القائد هو من يتحمل المسئولية عن الفشل، وليس التباهي وتسجيل الفضل لنفسه في الإنجازات فقط، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية".

جانتس هو الذي أبقى نتنياهو رئيسًا للوزراء في هذه الحكومة السيئة

وتابع، اليوم الأحد، أن حكومة بنيامين نتنياهو ليست لديها أهداف سياسية معروفة لا في غزة ولا في لبنان، لافتًا إلى أن جانتس هو الذي أبقى نتنياهو رئيسًا للوزراء في هذه الحكومة السيئة.

وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية، إلى أنه على حزب معسكر الدولة بقيادة جانتس الانسحاب من حكومة نتنياهو الفاشلة.

إدراج إسرائيل على القائمة السوداء للأمم المتحدة خطوة سياسية خطيرة

وفي وقت سابق، أكد لابيد، أن إدراج إسرائيل على القائمة السوداء للأمم المتحدة خطوة سياسية خطيرة من الأمين العام للأمم المنحدة أنطونيو جوتيريش، منوهًا بأن حكومة نتنياهو غير الشرعية فقدت قدرتها على وقف التدهور السياسي.

حكومة نتنياهو تخلت عن إسرائيل ويجب استبدالها فورًا

وأضاف، أن حكومة نتنياهو تخلت عن إسرائيل ويجب استبدالها فورًا، متابعًا أن ما يحترق ليس الشمال فقط بل الردع الإسرائيلي أيضًا، مؤكدًا أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يريدان حكمًا عسكريًا في غزة ولا يهمهما ما سيحدث للمحتجزين.