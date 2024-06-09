الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا والعظمي بالقاهرة 36

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع توقعات بنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1،5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية،

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

اما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصروفقا لما اعلنتة هيئة الأرصاد الجوية



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 36 23

6 اكتوبر 36 22

بنهــــا 35 22

دمنهور 34 22

وادى النطرون 35 22

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 36 23

طنطا 35 22

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 23

العريش 33 20

رفح 32 20

رأس سدر 34 25

نخل 36 17

كاترين 31 15

الطور 35 23

طابا 36 23

شرم الشيخ 38 28

الاسكندرية 30 20

العلمين 30 20

مطروح 29 19

السلوم 31 19

سيوة 37 22

رأس غارب 39 27

الغردقة 39 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 39 27

حلايب 36 28

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 22

بني سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 28

الوادى الجديد 42 27

أبوسمبل 44 28

