الغربية تنهى استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية بالغربية، أن 40661 طالبًا وطالب سيؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز اللجان بالأثاث المناسب والكافي لطلاب المرحلة الثانوية حرصًا على توفير الراحة للطلاب وتجهيز كل اللجان بالمراوح، وذلك بعد التأكد من سلامة تركيبها وتأمنيها بالنسبة لمراوح السقف والمراوح الجانبية، كما تم السماح بوجود مراوح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي وبذلك جميع اللجان مجهزة بالمراوح لضمان التهوية الجيدة للطلاب أثناء الامتحانات.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على جميع اللجان، للوقوف على مدى صلاحيتها لأداء الامتحان بها، وذلك من خلال استمارة متابعة جاهزية لجان الثانوية العامة تم تصميمها خصيصًا لهذا الغرض، وتغطي كل التجهيزات المطلوبة لسير الامتحان من حيث (الانتهاء من الصيانات البسيطة– المراوح– الإضاءة– تطهير وتعقيم الحجرات– فرش اللجان)، كما تمت طباعة بنر للتعليمات وحظر اصطحاب المحمول للطلاب والمعلمين وتعليقه داخل كل لجنة، كما تم تجهيز عدد 25 استراحة، (14) رجالًا (9) سيدات بعدد (684) سريرًا، موزعة على الإدارات لراحة المراقبين.

وتنطلق الامتحانات غدًا الإثنين الموافق 10 يونيو، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، وتم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديريات (الأمن والصحة والتموين والكهرباء)، والوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2024.

فيما أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعدادات القصوى بكل المراكز والمدن والمدارس والإدارات التعليمية، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، والتي ستنطلق غدًا الإثنين الموافق 10 يونيو، لافتًا إلى ضرورة تضافر كل الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلًا عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأجرى المحافظ جولة لمتابعة جاهزية محيط اللجان بمركزي كفرالزيات وقطور، والتي أعقبها اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراكز ومدن من خلال شاشات، وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام.

وتابع المحافظ محيط المدارس بمراكز المحافظة، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، مشددًا على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة واللائقة بمحافظة الغربية، مؤكدًا متابعته على مدار الساعة لجاهزية كل المدارس لاستقبال ماراثون الامتحانات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتشديد الإجراءات اللازمة للتأمين والتنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان السير، كما تم التنسيق مع شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا بقطاعيها، وتم التنسيق مع الهيئة العامة للإسعاف.

وشدد وكيل الوزارة على منع دخول الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية، مؤكدًا جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش، ومنع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولًا بأول.

كما شدد مديرو عموم الإدارات التعليمية العشر بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والقرى والمراكز، بإزالة أي معوقات خارج أسوار اللجان، بناءً على تعليمات وتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.