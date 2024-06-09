الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حظك اليوم لمواليد برج الحوت ليوم 9 يونيو 2024

برج الحوت
برج الحوت

نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج لكافة الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية، لكل برج وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمها موقع "الدستور" فيما يخص برج الحوت تابع السطور التالية.

نظرة عامة على توقعات برج الحوت

 

أبعد المشاكل عن علاقة الحب. 
كن هادئًا في العمل وقم بأدوار جديدة لإثبات همتك. 
الثروة ستكون مصدر قلق.
علاقة حبك سليمة.
أدائك في العمل سوف يثير إعجاب الإدارة والعملاء.
ماليا أنت جيد.
انتبه لصحتك.

 

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حظ مواليد برج الحوت العاطفي


لا يوجد مجال للأنا في علاقة الحب. 
حبيبك يفضل وجودك في الحياة. 
يمكنك تقديم الحبيب للعائلة ومناقشة الزواج. 
قد يتم إحياء علاقة قديمة هذا الأسبوع.

 

حظ مواليد برج الحوت الوظيفي


تأكد من التزامك بالوظيفة وتوقع نتيجة إيجابية.
سيكون كبار السن داعمين لك وسيقدر العملاء جهودك. مطلوب من مطوري الأعمال والمروجين ومسؤولي التسويق العمل بشكل إضافي لتحقيق النتائج المتوقعة. 
ينتقل بعض الطلاب إلى جامعات أجنبية للدراسات العليا. بالنسبة للمتداولين، ستتسبب المشكلات البسيطة المتعلقة بالسياسة في حدوث مشكلات في الجزء الأخير من الأسبوع.


حظ مواليد برج الحوت المالي


يمكنك استغلال هذه الفترة لتجديد المنزل أو حتى للتبرع للجمعيات الخيرية. 
سيقوم عدد قليل من كبار السن بتوزيع الممتلكات على الأطفال هذا الأسبوع. 
قد يطلب أحد الأخوة مساعدة مالية ويمكنك تقديمها حسب ما تسمح به الحالة.
سيتمكن أولئك الذين يمارسون تداول الأسهم من الحصول على عائد جيد.


حظ مواليد برج الحوت الصحي


يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالرئة والكبد توخي الحذر ويجب عليهم استشارة الطبيب عند الحاجة. 
قد تواجه مشاكل مرتبطة بارتفاع ضغط الدم  ولكن الأمور ستستقر في وقت قصير. 
تجنب العادات الغذائية غير الصحية ومارس الرياضة بانتظام.

 

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صفات مواليد برج الحوت


واعي، جمالي، طيب القلب، عاطفي، غير حاسم لاموره، غير واقعي.


يوم الحظ: الخميس
لون الحظ: الأرجواني
رقم الحظ: 11.
حجر الحظ: الياقوت الأصفر.

 

الابراج التي تتوافق مع برج الحوت


برج الثور.
برج السرطان.
برج العقرب.
برج الجدي.
برج العذراء.
برج الحوت.

 

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