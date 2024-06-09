الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز

حفل تكريم الكاتب مصطفى نصر بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

مصطفي نصر
مصطفي نصر

مصطفى نصر، الكاتب الروائي الكبير، محور الاحتفالية التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأحد، لتكريم الكاتب السكندري.

تفاصيل تكريم مصطفى نصر

وتحتضن قاعة المجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن في ساحة دار الأوبرا المصرية، في الواحدة ظهر اليوم، احتفالية تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس، لتكريم الكاتب الروائي الكبير مصطفى نصر.

 ويشارك في الاحتفالية التي تعقد في إطار تكريم رموز الثقافة المصرية، كل من الكتاب: الكاتب الكبير مصطفى نصر، والذي يقدم شهادته حول تجربته الإبداعية الأدبية ما بين السرد القصصي والروائي. كما يشارك في اللقاء الشاعر والكاتب الروائي أحمد فضل شبلول، والذي يقدم دراسة حول إبداع مصطفى نصر.

الكاتب دكتور السيد نجم، ويقدم بدوره دراسة حول أدب الحرب عند مصطفى نصر. ويقدم قراءة لقصة من قصص مصطفى نصر، فضلًا عن الناقد دكتور بهاء حسب الله، ويقدم دراسة نقدية في أدب مصطفى نصر. والناقدة دكتورة سحر شريف، وتقدم دراسة نقدية في أدب مصطفى نصر. ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة.

محطات في مسيرة الكاتب مصطفى نصر

ينتمي الكاتب الكبير "مصطفى نصر" إلى جيل إبراهيم عبدالمجيد٬ فتحي إمبابي٬ سعيد الكفراوي٬ إدوار الخراط٬ إبراهيم أصلان٬ جمال الغيطاني٬ يوسف القعيد٬ ومجيد طوبيا. وبعكس الكتاب السابق ذكرهم، تمسك نصر بالبقاء في مسقط رأسه الإسكندرية ورفض مغادرتها إلى القاهرة حتى يومنا هذا. 

 صدر للكاتب مصطفى نصر العديد من الإبداعات الأدبية التي تنوعت ما بين السرد القصصي والسرد الروائي، ففي الروايات صدر له: ما لم يقله البحر ــ يهود الإسكندرية ــ  الصعود فوق جدار أملس - الشركاء - جبل ناعسة - الجهيني - الهماميل - شارع البير- النجعاوية - الستات - ليالي الإسكندرية - ليالي غربال - ظمأ الليالي - سوق عقداية - قهوة علي الرصيف - سينما ألدرادو - إسكندرية 67 وغير ذلك، فضلًا عن مجموعاته القصصية ونذكر من بينها: الاختيار - وجوه - الطيور - حفل زفاف في وهج الشمس - الكابوس - بجوار الرجل المريض - الزمن الصعب - البروفة. بجانب كتابه "حكايات زواج العباقرة والمشاهير"، والعديد من كتب الأطفال منها: شدو البلابل - وصية الملكة - الشجرة الصغيرة وغيرها. 

مصطفى نصر المجلس الأعلى للثقافة الدكتور السيد نجم الكاتب منير عتيبة الناقدة دكتورة سحر شريف الشاعر أحمد فضل شبلول

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