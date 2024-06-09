قبل مواجهة غينيا بيساو.. ماذا فعل منتخب مصر مع صافرة محمود إسماعيل؟

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تعيين السوداني محمود إسماعيل حكمًا لمباراة مصر وغينيا بيساو في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو في المباراة التي ستقام في تمام السابعة مساء الأثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في تصفيات المونديال.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز وحصد العلامة الكاملة بالفوز في 4 مواجهات والانفراد بصدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

وستكون مباراة الإثنين هي الثانية لمنتخب مصر مع صافرة السوداني محمود إسماعيل الذي أدار مباراة واحدة فقط للفراعنة.

وسبق للحكم السوداني أن أدار مباراة مصر وإي سواتيني والتي أقيمت يوم 16 أكتوبر عام 2018 في دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وحقق منتخب مصر الفوز على مضيفه منتخب إي سواتيني بهدفي أحمد حجازي ومروان محسن في الدقيقتين 19 و53 من عمر المباراة.

وسبق للحكم السوداني أن أدار مباراتين للنادي الأهلي، أمام سيمبا التنزاني في دور المجموعات عام 2019 في تنزانيا وخسر الأهلي بهدف، وأمام الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال عام 2023 وفاز الأهلي بهدفين دون رد.

وأدار مباراة واحدة لفريق المصري البورسعيدي أمام كمبالا سيتي الأوغندي في بطولة الكونفدرالية عام 2017 وخسر الفريق البورسعيدي بهدف دون رد.

وأدار مباراة سموحة وأولينزي ستارز الكيني في بطولة الكونفدرالية موسم 2016-2017 والتي فاز بها الفريق السكندري برباعية نظيفة.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

وسيواجه منتخب مصر، مضيفه منتخب غينيا بيساو، في السابعة من مساء يوم الأثنين المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (24 سبتمبر) في بيساو، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

وستنقل مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026، عبر قنوات أون تايم سبوتس التي حصلت على حقوق بث جميع مباريات مصر خلال مشوارها بالتصفيات.