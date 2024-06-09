التربية والتعليم: اتخذنا عددا كبيرا من الإجراءات لمنع تداول امتحانات الثانوية العامة

كشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة أخر تطورات الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، قائلًا: "الوزارة قامت بحملات توعية مكثفة بين صفوف الطلاب فيما يتعلق بطريقة كتابة البيانات في كراسة الإجابة والبابل شيت والاسئلة المقالية أو طريقة الإجابة في البابل شيت نفسه".

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “متركناش أي تفصيله إلا ووضحناها للطالب علشان تكون المعلومات واضحة عبر تلك الحملات التوعوية”.

وكشف أنه في الامتحانات يجب التفرقة بين التداول والتسريب، قائلا: "اتخذنا عدد كبير من الإجراءات لمنع تداول امتحانات الثانوية العامة. لان ما يحدث للامتحانات هو تداول للامتحانات وليس تسريبا. ووزير التربية والتعليم رضا حجازي وجه برصد كافة جروبات الغش الإلكتروني وإبلاغ الجهات المختصة".