الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نيفين شحاته ترصد استعدادات الدولة لإتمام امتحانات الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أوضحت نيفين شحاتة، الكاتبة الصحفية، استعدادات الدولة بمختلف الأجهزة لإتمام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، قائلة: "بالفعل دخلنا مرحلة الحسم في الثانوية العامة والتي سوف تنطلق الإثنين المقبل، بالمواد الغير مضافة للمجموع، وهي التربية الدينية والتربية الوطنية".

وأضافت نيفين شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة extra news، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأت في إرسال خطابات إلى مديريات التعليمية بشأن تشكيل غرفة عمليات لامتحانات الثانوية العامة لمتابعة كل المستجدات المتعلقة بالامتحانات والمشاكل التي من الممكن أن تحدث، وحل هذه المشاكل في اللحظة والتو.

وأوضحت أنه يوجد غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة ملف الامتحانات، لافتة إلى أن الدولة هذا العام في قبضة من حديد بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة من حيث التأمين والرعاية الصحية وتوفير الزائرة الصحية داخل المدارس، وكذلك جاهزية لجان الثانوية العامة لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى أن رؤساء اللجان تسلموا المدارس وقاموا بتعليق كشوف المناداة وهي تضم كل البيانات المتعلقة بالطالب ورقم جلوسه والمواد التي سوف يمتحنها. 

نيفين شحااته امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة استعدادات الدولة موعد امتحانات الثانوية العامة

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