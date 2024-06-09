الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق 17 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة.. اليوم

الحجاج
الحجاج

تسير شركة مصر للطيران اليوم الأحد، 17 رحلة جوية لنقل حجاج بعثة وزارات: السياحة، التضامن، الداخلية، العدل، وتضامن المؤسسة والقليوبية وأسيوط وشمال سيناء وجنوب سيناء وبعثة الأوقاف وقرعة الغربية والترانزيت وحج أفراد وأجانب.

وذكرت الناقل الوطني- في بيانٍ السبت- أن الرحلات تتوزع بين 10 رحلات من القاهرة إلى جدة، و6 رحلات من القاهرة إلى المدينة المنورة، ورحلة من القاهرة إلى الطائف.

ويتم تسيير الرحلات في إطار بدء مرحلة العد التنازلي للجسر الجوي للناقل الوطني إلى الأراضي المقدسة، والذي بدأ اعتبارًا من 29 مايو الماضي ويستمر حتى بعد غد الإثنين.

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