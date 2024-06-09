الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث البترول يكشف حقيقة استيراد 20 شحنة من الغاز المسال بموسم الصيف

الغاز المسال
الغاز المسال

أجاب  المهندس  حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول حقيقة استيراد  20 شحنة من الغاز المسال خلال موسم الصيف، وهل لم يكن هناك تخطيط مسبق مع التراجع الطبيعي لحجم إنتاج حقل ظهر أو منسوب الغاز عمومًا في مصر؟

وقال عبدالعزيز،: “التخطيط موجود وعاوز أطمن المواطنين فيه مركب سفينة التبريد تم التعاقد عليها وفي خلال العشر أيام القادمة سوف ترسو في ميناء العين السخنة، فيه تعاقدات   سوف تتم لاستيراد عدد من الشحنات قد تزيد على 15 شحنة لتغطية مسحوبات الغاز الطبيعي في فصل الصيف”.

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج  "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "فيما يخص التعاقد الآجل أو العاجل يتم بين الشركة القابضة للغازات والموردين لشحنات الغاز والكميات موجودة والحمد لله الفترة اللي فاتت صحيح فيه تناقص طبيعي في حقول الغاز شأن أي حقل في العالم لكن إحنا عاملين حسابنا وتم بالفعل استيراد شحنات من الغاز الفترات الماضية".

واختتم: "فيه تخطيط لتلبية احتياجات الكهرباء سواء غازا أو مازوت تحتاج تمويلا دولاريا بقدر الإمكان في ضوء المبالغ الممكن تجهيزها بنجيب المتاح  بقدر المستطاع".

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