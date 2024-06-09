قنديل: إسرائيل تستأسد بقوة نيران هائلة على الفلسطينيين المدنيين الأبرياء

علق عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي على المجزرة الجديدة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي بمخيم النصيرات، قائلا: "إن حرب الإبادة الجماعية المتصلة تتزايد".

وأضاف قنديل خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة extra news، أن المجازر في قطاع غزة يصعب تعدادها وحصرها، لافتا إلى أنه في النصيرات يوجد المجزرة التي ارتكبت في مدرسة تابعة للأونروا، غير المجزرة التي جرت اليوم، أثناء تحرير الأربعة محتجزين الإسرائيليين.

وأوضح أنه يوجد نحو 60 شهيدًا في المدرسة، لافتًا إلى أن الأرقام تتصاعد في مجزرة اليوم ولا تقع تحت طاولة الحصر نهائيًا حتى هذه اللحظة، وبالتالي فإن الفكرة الأساسية في مجريات الحرب مازالت كما هي وفقًا لتقديره، بمعنى أن إسرائيل تستأسد بقوة نيران هائلة جدًا؛ مدفعية وطيران وبحرية على الفلسطينيين المدنيين الأبرياء.