فريد زهران لـ "الشاهد": الإخوان ليسوا فصيلا يمكن استيعابه فى إطار عملية سياسية ديمقراطية

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الإخوان كتنظيم منذ نشأته وحتى الآن، هو تنظيم يدعو لبناء دولة دينية، كما أنه لديه مشكلة كبيرة تتعلق باستخدام العنف والإرهاب كطريقة وأسلوب.

وأضاف فريد زهران خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن تنظيم الإخوان لديه مشكلة كبيرة جدًا تتعلق بموقفه ضد الديمقراطية والتعددية، لافتًا إلى أن الإخوان ليسوا فصيلا يمكن استيعابه في إطار عملية سياسية ديمقراطية.

وأوضح أن هذه مسألة لا بد من مناقشتها مجتمعيًا بصورة واسعة، فعلى سبيل المثال توجد ديمقراطية في ألمانيا، لكن هذه الديمقراطية لا تستوعب الحزب النازي الألماني، حيث توجد إشارات وممارسات تشير إلى استخدامه للعنف أو ممارسات عنصرية.

وأشار إلى أن فكرة امتلاك حياة سياسية تستوعب جماعات تمارس العنف هو ليس مطروحًا ولا مألوفًا.