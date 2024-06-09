تظاهر الآلاف فى تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى وإقالة حكومة نتنياهو

شهدت تل ابيب تظاهرات آلاف الإسرائيليين، يوم السبت، حيث طالبوا بإبرام صفقة تبادل للأسرى وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو، على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة 4 أسرى في عملية عسكرية بمخيم النصيرات في قطاع غزة، حيث وقعت مجزرة أسفرت عن مقتل أكثر من 210 شهداء.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الآلاف من المتظاهرين احتشدوا في شوارع تل أبيب، مطالبين بعدم نسيان "120 محتجزا" لا يزالون في قطاع غزة.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق المتظاهرين باستخدام المياه العادمة واعتدت على بعضهم بالضرب، كما ألقت القبض على عدد منهم بتهمة إثارة الشغب.

فيما شهدت مناطق أخرى في إسرائيل، مثل حيفا وكفار سابا وقيسارية ورعنانا ومفترق كركور، مظاهرات مماثلة تطالب بإبرام صفقة تبادل للأسرى. وقامت الشرطة الإسرائيلية بتوقيف 3 متظاهرين في حيفا بتهمة إثارة الشغب.

وفي وقت سابق السبت، قالت "يديعوت أحرنوت": "على خلفية تحرير المحتجزين الأربعة اليوم، تظاهر نحو 1000 شخص عند تقاطع كركور مطالبين بمواصلة العمل على إطلاق سراح المحتجزين الآخرين عبر إبرام صفقة".

ووفق الصحيفة "رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها الفرحة بالإفراج عن المحتجزين ممزوجة بالحزن والقلق على مصير المحتجزين الـ 120 الآخرين".