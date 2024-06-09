الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماجد منير: انتهاء عصر الرواية الأمريكية الداعمة للكيان الصهيونى (فيديو)

الكاتب الصحفي ماجد
الكاتب الصحفي ماجد منير

أكد الكاتب الصحفي ماجد منير، أن عصر الرواية الأمريكية المؤيدة للكيان الصهيوني قد وصل إلى نهايته، مشيرًا إلى أن الإعلام المصري قام بدور كبير في كشف جرائم إسرائيل وتوجيه الضوء على القضية الفلسطينية، وعلى الرغم من محاولات الضغط والتحريض من الغرب، فإن الجيل الصاعد الأمريكي يدرك تمامًا ما يحدث.

وأضاف "منير"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC": "الإبادة التي تمارسها إسرائيل تجاه أشقائنا في فلسطين لاقت غضبًا واستنكارًا من الجميع"، مؤكدًا أن هناك جهودًا منظمة لكشف الجرائم الصهيونية، حيث يتم تقييد الحسابات الإلكترونية ومراقبة وسائل الإعلام.

في ختام حديثه، دعا "منير" إلى الحفاظ على المعايير المهنية في الإعلام العربي، مؤكدًا أن الأحداث الأخيرة أظهرت زيف الإعلام الغربي في تطبيق المعايير.

الكاتب الصحفي ماجد منير جريدة الأهرام الإعلامية قصواء الخلالى في المساء مع قصواء فلسطين إسرائيل الجرائم الصهيونية

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