"نيويورك تايمز" تكشف استراتيجية واشنطن فى مساعدة تل أبيب لاستعادة المحتجزين

تلقى الجيش الإسرائيلي دعمًا استخباراتيًا حاسمًا من الولايات المتحدة خلال عملية استعادة أربعة محتجزين في قطاع غزة يوم السبت.

وقدمت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية حيوية للغاية، مما ساعد في تحديد موقع المحتجزين قبل تنفيذ العملية، بحسب نيويورك تايمز.

ووفقًا لمسؤول أمريكي، عمل فريق أمريكي متخصص في الاستخبارات الموجودة في إسرائيل على تقديم الدعم والمساعدة للجيش الإسرائيلي في هذا السياق الحساس.

وكانت هناك فرق من الولايات المتحدة وبريطانيا تعمل في إسرائيل خلال فترة الحرب، حيث قامت بتوفير معلومات استخباراتية محورية وتحليلات دقيقة للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وأوضح مسؤول دفاعي إسرائيلي بارز أن الولايات المتحدة وبريطانيا قدمتا معلومات من الجو والفضاء الإلكتروني تكملت جهود الاستخبارات الإسرائيلية، مما ساهم في نجاح العملية وسرعة إنقاذ المحتجزين.

واحتفل جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، بنجاح عملية استعادة المحتجزين، معربًا في الوقت نفسه عن دعم الولايات المتحدة لكل جهود تحرير المحتجزين لدى حماس، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين، وذلك من خلال المفاوضات والوسائل الأخرى.

وأشار سوليفان إلى أن الاقتراح الحالي لوقف إطلاق النار، الذي يتم التفاوض حوله بين حماس وإسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة، يعتبر السبيل لإطلاق سراح الرهائن المتبقين وضمان الأمن لإسرائيل وتخفيف معاناة المدنيين في غزة.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الدعم الاستخباراتي المقدم لإسرائيل يركز بشكل خاص على موقع الرهائن ومعلومات تتعلق بالقيادة العليا لحماس. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاعتقاد الأمريكي بأن الطريقة الأكثر فعالية لإقناع إسرائيل بإنهاء النزاع هي عبر استعادة الرهائن وضبط قادة حماس البارزين.