الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"نيويورك تايمز" تكشف استراتيجية واشنطن فى مساعدة تل أبيب لاستعادة المحتجزين

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

تلقى الجيش الإسرائيلي دعمًا استخباراتيًا حاسمًا من الولايات المتحدة خلال عملية استعادة أربعة محتجزين في قطاع غزة يوم السبت.

وقدمت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية حيوية للغاية، مما ساعد في تحديد موقع المحتجزين قبل تنفيذ العملية، بحسب نيويورك تايمز.

ووفقًا لمسؤول أمريكي، عمل فريق أمريكي متخصص في الاستخبارات الموجودة في إسرائيل على تقديم الدعم والمساعدة للجيش الإسرائيلي في هذا السياق الحساس.

وكانت هناك فرق من الولايات المتحدة وبريطانيا تعمل في إسرائيل خلال فترة الحرب، حيث قامت بتوفير معلومات استخباراتية محورية وتحليلات دقيقة للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وأوضح مسؤول دفاعي إسرائيلي بارز أن الولايات المتحدة وبريطانيا قدمتا معلومات من الجو والفضاء الإلكتروني تكملت جهود الاستخبارات الإسرائيلية، مما ساهم في نجاح العملية وسرعة إنقاذ المحتجزين.

واحتفل جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، بنجاح عملية استعادة المحتجزين، معربًا في الوقت نفسه عن دعم الولايات المتحدة لكل جهود تحرير  المحتجزين لدى حماس، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين، وذلك من خلال المفاوضات والوسائل الأخرى.

وأشار سوليفان إلى أن الاقتراح الحالي لوقف إطلاق النار، الذي يتم التفاوض حوله بين حماس وإسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة، يعتبر السبيل لإطلاق سراح الرهائن المتبقين وضمان الأمن لإسرائيل وتخفيف معاناة المدنيين في غزة.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الدعم الاستخباراتي المقدم لإسرائيل يركز بشكل خاص على موقع الرهائن ومعلومات تتعلق بالقيادة العليا لحماس. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاعتقاد الأمريكي بأن الطريقة الأكثر فعالية لإقناع إسرائيل بإنهاء النزاع هي عبر استعادة الرهائن وضبط قادة حماس البارزين.

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة الولايات المتحدة أربعة محتجزين معلومات استخباراتية إسرائيل غزة

مواد متعلقة

أمجد برهم: نعمل على إنقاذ العملية التعليمية للطلاب فى قطاع غزة

عاجل.. مقتل قائد إسرائيلى أثناء عملية تحرير المحتجزين وسط غزة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

أحمد موسى يعلن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة