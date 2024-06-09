كيف يؤثر اللوبى الصهيونى فى الإعلام والسياسة؟.. وكيل نقابة الصحفيين يوضح (فيديو)

أكد محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، على التلاعب الذي يقوده اللوبي الصهيوني في الإعلام العربي وقدرته على التحكم به، مشيرًا إلى أن هذا اللوبي يؤثر في دوائر السياسة واختيار أعضاء الكونجرس الأمريكي، وحتى في بعض الأحيان يؤثر على الإدارة الأمريكية نفسها، وليس هذا فقط، بل يمتد تأثيره أيضًا إلى صناعة المحتوى الإعلامي.

وأوضح عبد الحفيظ، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أن هذه الظاهرة مدعومة بشواهد ووقائع، ففي شهر أبريل الماضي، تلقى صحفيون في نيويورك تايمز تعليمات بعدم ذكر مصطلحات معينة في مقالاتهم، بهدف استمرار حالة التجاهل لدى الشعب الأمريكي وعدم توجيه الضوء إلى مثل هذه الأمور.

وتابع: "ومن بين الوقائع الأخرى، طلب اللوبي الصهيوني من عمدة نيويورك فض التظاهرات التي اندلعت تعاطفًا مع القضية الفلسطينية، بغض النظر عن الإجراءات القانونية، وهذا يظهر أن تأثيره ليس محصورًا في الإعلام فقط، بل يمتد إلى السياسة وصناعة القرار".

في ختام حديثه، قال "عبد الحفيظ" إن مناقشة اللوبي الصهيوني في الإعلام المصري للدفاع عن القضية الفلسطينية ليست مقبولة، مشيرًا إلى أنه يجب أن نتعامل مع هذا الكيان الصهيوني المجرم الذي زُرع في المنطقة لتحقيق المصالح الأمريكية الغربية.