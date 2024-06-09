الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يؤثر اللوبى الصهيونى فى الإعلام والسياسة؟.. وكيل نقابة الصحفيين يوضح (فيديو)

محمد سعد عبد الحفيظ
محمد سعد عبد الحفيظ

أكد محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، على التلاعب الذي يقوده اللوبي الصهيوني في الإعلام العربي وقدرته على التحكم به، مشيرًا إلى أن هذا اللوبي يؤثر في دوائر السياسة واختيار أعضاء الكونجرس الأمريكي، وحتى في بعض الأحيان يؤثر على الإدارة الأمريكية نفسها، وليس هذا فقط، بل يمتد تأثيره أيضًا إلى صناعة المحتوى الإعلامي.

وأوضح عبد الحفيظ، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أن هذه الظاهرة مدعومة بشواهد ووقائع، ففي شهر أبريل الماضي، تلقى صحفيون في نيويورك تايمز تعليمات بعدم ذكر مصطلحات معينة في مقالاتهم، بهدف استمرار حالة التجاهل لدى الشعب الأمريكي وعدم توجيه الضوء إلى مثل هذه الأمور.

وتابع: "ومن بين الوقائع الأخرى، طلب اللوبي الصهيوني من عمدة نيويورك فض التظاهرات التي اندلعت تعاطفًا مع القضية الفلسطينية، بغض النظر عن الإجراءات القانونية، وهذا يظهر أن تأثيره ليس محصورًا في الإعلام فقط، بل يمتد إلى السياسة وصناعة القرار".

في ختام حديثه، قال "عبد الحفيظ" إن مناقشة اللوبي الصهيوني في الإعلام المصري للدفاع عن القضية الفلسطينية ليست مقبولة، مشيرًا إلى أنه يجب أن نتعامل مع هذا الكيان الصهيوني المجرم الذي زُرع في المنطقة لتحقيق المصالح الأمريكية الغربية.

محمد سعد عبد الحفيظ نقابة الصحفيين اللوبي الصهيوني الاعلام العربي أعضاء الكونجرس الأمريكي الادارة الامريكية الإعلامية قصواء الخلالى في المساء مع قصواء نيويورك الشعب الامريكي عمدة نيويورك الكيان الصهيوني

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

مسيرتان فى رام الله ونابلس تنديدا بقصف مخيم النصيرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة