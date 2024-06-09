الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصرى الديمقراطى" يدعو لحماية حرية الإعلام ويندد بالتحريض ضد الصحفيين (فيديو)

الدكتور فريدي البياضي
الدكتور فريدي البياضي

أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أهمية حماية حرية الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن الحق في التعبير مكفول للجميع، ويجب أن يتم ذلك وفقًا للقوانين والأعراف.

وأوضح البياضي، خلال حديثه مع مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أن الحزب يعلن رفضه واحتجاجه على السلوك التحريضي والممارسات الإرهابية ضد الإعلام الكاشف لممارسات جيش الاحتلال، مؤكدًا أهمية احترام حرية الصحافة وتوفير مساحات آمنة للإعلاميين لمناقشة القضايا المختلفة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال "البياضي" إنها تعتبر قضية أمن قومي لمصر منذ سنوات، ورغم أن مصر ليست دعاة حرب، إلا أن لديها جيشًا قويًا ونثق في تعامله مع هذه القضية في ظل كيل العالم بمكيالين وعدم وجود نظرة محايدة لها.

الدكتور فريدي البياضي مجلس النواب الحزب المصرى الديمقراطى قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الاحتلال جيش الاحتلال حرية الصحافة الصحافة القضية الفلسطينية

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