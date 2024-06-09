الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاتحاد الدولى للصحفيين سيتابع مجريات الحملة ضد قصواء الخلالى (فيديو)

ناصر أبو بكر
ناصر أبو بكر

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن قصواء الخلالي تستحق كل الدعم والمساندة من الشعب الفلسطيني؛ وذلك بسبب دورها البارز في دعم القضية الفلسطينية ومواقفها الواضحة ضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

أكد أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أن الهجمة والتحريض من قبل الاحتلال ضد قصواء ليست جديدة عليهم، مشيرًا إلى دورها الفعّال في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن التهديدات والتحريض ضد الشخصيات العامة غير مقبولة، وأن هذه الحملات تستهدف قتل الشخصية المعنوية لقصواء الخلالي، وأكد أن نقابة الصحفيين المصريين توأم نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وأن مصر تعتبر العمود الفقري للأمة العربية.

في ختام تصريحاته، أكد "أبو بكر" أن الاتحاد الدولي للصحفيين سيتابع مجريات الحملة الأمريكية ضد قصواء الخلالي.

ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين نقيب الصحفيين قصواء الخلالي الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية حرب الإبادة الجماعية في المساء مع قصواء الاحتلال نقابة الصحفيين المصريين الإتحاد الدولي للصحفيين

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

عاجل.. انتحار جندى إسرائيلى جراء إصابته باكتئاب عقب عودته من معارك غزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة