نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاتحاد الدولى للصحفيين سيتابع مجريات الحملة ضد قصواء الخلالى (فيديو)

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن قصواء الخلالي تستحق كل الدعم والمساندة من الشعب الفلسطيني؛ وذلك بسبب دورها البارز في دعم القضية الفلسطينية ومواقفها الواضحة ضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

أكد أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أن الهجمة والتحريض من قبل الاحتلال ضد قصواء ليست جديدة عليهم، مشيرًا إلى دورها الفعّال في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن التهديدات والتحريض ضد الشخصيات العامة غير مقبولة، وأن هذه الحملات تستهدف قتل الشخصية المعنوية لقصواء الخلالي، وأكد أن نقابة الصحفيين المصريين توأم نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وأن مصر تعتبر العمود الفقري للأمة العربية.

في ختام تصريحاته، أكد "أبو بكر" أن الاتحاد الدولي للصحفيين سيتابع مجريات الحملة الأمريكية ضد قصواء الخلالي.