عامر حسين: الحال لن ينصلح إلا بموسم استثنائى للدورى.. ومنتخب مصر له الأولوية

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجمهور مُطالب بضرورة تقديم الدعم لمنتخب مصر ولا يكتفي بمشاهدة المباريات فقط وقت هبوط أداء اللاعبين.

وكشف عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: "معظم اللاعبين من القاهرة وبالتالي فاللعب في المحافظات سيكون أمرًا رائعًا ودعمًا كبيرًا للاعبين".

وكشف عامر حسين عن اعتماد اللائحة الجديدة الخاصة بمنتخب مصر منذ عهد روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، قبل أن يتم تعديلها بناء على كباتن الفريق.

وأكد عامر حسين، على أن الأولويات لمنتخب مصر ثم بعد ذلك الأندية التي تمثل منتخب مصر وأي تأجيل يكون من خلال تلك الأولوية لصالح المنتخب.

وأشار عضو اتحاد الكرة على أنه طبقًا للائحة سيتم اختيار الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، من خلال ترتيب الدوري الأول بالإضافة إلى المواجهات المباشرة التي تتحكم في الاختيار، مؤكدًا على أحقية المصري البورسعيدي في المشاركة طبقًا للائحة.

وأتم عامر حسين تصريحاته قائلًا: "الحال لن ينصلح إلا من خلال إقامة موسم استثنائي، الأندية كانت ترفض قبل ذلك لكن الأوضاع الأن تغيرت والرابطة تقوم بهذا الوضع حاليًا مع الأندية وهناك تجاوب كبير للغاية".

على صعيد آخر، ينوى المدير الفنى للمنتخب بدء مواجهة غينيا بيساو بنفس الطريقة التى أنهى بها مباراة بوركينا فاسو، وهى «٤/٣/٣»، بدلًا من الطريقة التى بدأ بها المباراة وهى «٣/٥/٢»، لتأمين الشق الدفاعى، وتجنب استقبال أى أهداف.

ويأتى اتجاه مدرب المنتخب إلى التأمين الدفاعى، على الرغم من تواضع مستوى منتخب غينيا بيساو، بسبب إقامة المباراة خارج الديار، فى طقس مرتفع الحرارة، إلى جانب وصول نسبة الرطوبة إلى ٨٥٪.

وقد يشهد تشكيل «الفراعنة» تغييرًا وحيدًا، من خلال مشاركة عمر كمال عبدالواحد على حساب إمام عاشور، كنوع من التأمين الدفاعى، ومحاولة غلق المساحات أمام لاعبى المنافس، خلال المباراة التى يحتاج منتخبنا فيها إلى الفوز بالنقاط الثلاث، أو حتى التعادل والحفاظ على فارق النقاط الحالى.