بعد ساعات قليلة.. مباحث دراو تلقى القبض على المتهم فى ذبح طفلة

نجح ضباط مباحث مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان، في إلقاء القبض على المتهم فى ذبح طفلة رضيعة بواسطة آله حادة "منجل" دون شفقة، بقرية بنبان التابعة لدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل القبض على المتهم

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى الرائد محمد الشيخ معاون أول مباحث مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان، إخطاراً يفيد بالعثور على جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر ، مذبوحة بآله حادة ( منجل )، وذلك تحديدًا عند عزبة النخل التابعة لقرية بنبان داخل دائرة المركز.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

كشف الغموض وراء مقتل رضيعة فى قرية بنبان



تبين أن أحد أقارب الطفلة الرضيعة يتعاطى المخدرات، وأثناء تأثره بالجرعات المخدرة حمل الرضيعة وذبحها وألقاها داخل القرية وفر هاربًا.

يباشرت مباحث مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان، برئاسة الرائد محمد أبو الشيخ معاون أول، جهودهم للقبض على المتهم فى واقعة ذبح طفلة بقرية بنبان التابعة لدائرة المركز.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.