هل كان من الممكن أن يتغير الإخوان؟.. فريد زهران يكشف لـ الشاهد"

أوضح فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مدى توافقه مع فكرة أن الإخوان من الممكن أن يتغيروا، قائلًا: "أنا رأيي أن التغيير يعني ألا تكون إخواني وتكون شيئًا آخر".

وأضاف فريد زهران، خلال لقاءه ببرنامج “الشاهد “ الذي يقدمه الدكتور محمد مرسي عبر قناة ”extra news: ”أنه من الممكن أن نسأل السؤال بطريقة أخرى وهو "هل من الممكن أن يتواجد ما يسمى بالحزب الإسلامي الديمقراطي المصري؟" هذه الأفكار شغلتني وفكر ت بها وبحثت فيها، حيث يوجد في ألمانيا الحزب الرئيسي الموجود مع الحزب الاشتراكي الدمقراطي الألماني، وهو حزب يسمى بالحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، وكان قد شغلني فكرة يعني إيه "المسيحي" في ألمانيا وهي بلد علماني بامتياز، فوجدت أنه في مرحلة من المراحل قام البعض برفع قضية على هذا الحزب تتهمه بأنه حزب ديني، وهذه القضية اتجهت نحو المحكمة الدستورية، وكان بها حكم بأن الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني ليس حزب ديني لأسباب كثيرة؛ منها هل يشترط في عضويته الدين أم لا وفي تصعيده الداخلي وخطابه الانتخابي وبالتالي فإن هناك معايير لذلك".