استعدادا لامتحانات الثانوية.. وكيل التعليم بالوادى الجديد يلتقى مديرى الإدارات ورؤساء اللجان

عقد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اجتماعا موسعا، مع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها غد الإثنين بالمواد التى لا تضاف للمجموع.

وانعقد الاجتماع عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية والمعنيين بأعمال الامتحانات وغرف العمليات.

فى مستهل اللقاء رحب وكيل التعليم بالمحافظة بضيوف المحافظة الكرام، معربا عن أمنياته لهم بالتوفيق والسداد فى آداء مهامهم المكلفين بها على الوجه الأمثل.

وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم مجموعة من الضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات أهمها:



ضرورة الالتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

توفير كافة الأجواء المناسبة داخل اللجان لتحقيق أعلى مستوى من الهدوء والأمان بما يضمن للطلاب أداء الامتحانات بكل يسر بعيد عن اى قلق أو توتر.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على التواصل اللحظى مع غرفة عمليات المديرية حال أى قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة لها، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لضمان انضباط ودقة العمل، والتصدى لأى محاولات للغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، وتواجد جميع القائمين على أعمال الامتحانات والملاحظين داخل لجان سير الامتحانات وفق المواعيد المحددة وقبل دخول الطلاب للجان

وأكد على ضرورة التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات، ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.