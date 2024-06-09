فريد زهران لـ"الشاهد": خصومة جبهة الإنقاذ ورفضها للإخوان عميق

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن جبهة الإنقاذ كان لديها تصور طموح لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وبالتالي كان خصومتها ورفضها للإخوان عميق ومؤسس على أسس واضحة ومحددة وغير قابلة للفصال.

وأضاف فريد زهران، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه لم يكن هناك أي احتمالية للتفاهم بين جبهة الإنقاذ وبين جماعى الإخوان، مؤكدًا أن الأمور لم يكن بها هذا القدر من المراوحة، حتى أولئك الذين عولوا على أنه من الممكن احتواء الإخوان في العملية السياسية أو استيعابهم في الحياة السياسية، فقد بدأت أصواتهم تضعف نتيجة ممارسات الإخوان.

وأوضح أن هناك الكثير من الناس كانوا مفعمين بالنوايا الحسنة ولديها حسن النية فيما يتعلق باحتمالية استيعاب الإخوان في الحياة السياسية أو أن يتحول الإخوان إلى حزب سياسي وليست طائفة، حيث كان يوجد أناس تقول بأنه ليس شرطًا أن يبقى الإخوان كما هم إخوان، فالإخوان أنفسهم من الممكن أن يتغيروا، حيث من الممكن أن يوجد منهم طبعة جديدة.