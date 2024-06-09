الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فريد زهران لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يعتبرون جبهة الإنقاذ عدوًا لهم طيلة الوقت

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وفريد زهران

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الإخوان طيلة الوقت كانوا يعتبرون جبهة الإنقاذ عدوًا لهم باعتبار أنها رأس الحربة في عملية إسقاط الإخوان سياسيًا.

وأضاف فريد زهران خلال لقائه ببرنامج "الشاهد الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الإخوان يعتبرون أن من أسقطهم سياسيًا هي جبهة الإنقاذ، معقبًا: "إن من أسقط الإخوان هي ممارساتهم أولًا، وجاءت جبهة الإنقاذ في المرحلة الثانية لما عبرت عنه من ائتلاف للقوى السياسية المدنية والتي نجحت في تعرية وفضح ممارسات ومواقف الإخوان في الكثير من القضايا". 

وأوضح أنه من رموز جبهة الإنقاذ ومن قواها الرئيسية المؤثرة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، معقبًا: "قبل 30 يونيو بشهر أو اثنين كنا كل يوم نقوم بعمل مظاهرات ضد الإخوان، حيث كان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعلى رأسه الدكتور محمد أبو الغار وهذا موثق بالصور وبشرائط الفيديو يقوم بمظاهرات من شبرا على سبيل المثال ويجوب شبرا عشرات الآلاف ويتقدمهم صف من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يهتفون "يسقط يسقط حكم المرشد"، وبالتالي كنا متواجدين في قلب الحدث، ولم نكن مقتصرين على إصدار البيانات".

فريد زهران برنامج الشاهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي جبهة الإنقاذ

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