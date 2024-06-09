الأنبا ارميا يشارك فى ندوة "أرضنا مستقبلنا"بالمركز الثقافى القبطى

شارك الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي، والأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء السبت في ندوة بعنوان “أرضنا مستقبلنا..معا نستعيد كوكبنا” بمقر المركز، احتفالًا باليوم العالمي للبيئة.

وشارك في الندوة عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة، وهيئات مختصة بالبيئة في إطار التعاون المشترك بينهم وبين المركز الثقافي القبطي.

وأكد الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي، ضرورة الحفاظ على البيئة وإطلاق مبادرات توعي بالحفاظ على البيئة لمواجهة التغييرات المناخية، وتأتي احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة في إطار حرص الكنيسة على التوعية بمخاطر التغييرات البيئية.



في السياق ذاته، تحرص الكنائس المصرية على إطلاق مبادرات توعي بالحفاظ على البيئة من بينها مبادرة زراعة 1000 شجرة بيد أطفال حدائق القبة، حيث نظمت كنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة لقاءً لأطفال الكنيسة في المزرعة التابعة لها بوادي النطرون بحضور والآباء كهنة الكنيسة وخدامها وأحد المهندسين الزراعيين الذي شرح للأطفال كيفية زراعة الشجر، وقاد الخدام الأطفال في عملية الزراعة حتى أتموا زراعة 1000 شجرة.

يأتي هذا في إطار مبادرة زراعة الأشجار التي أطلقتها الكنيسة الأرثوذكسية للإيبارشيات والكنائس مساهمةً منها في مواجهة التغيرات المناخية.

كما اختتم دكتور سامى فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية خلال الشهور الماضية مبادرة «إنه كوكبنا، فلنحافظ عليه» لتشجيع أطفال المدارس للحفاظ على البيئة بحضور المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي، بحضور قادة بيت العائلة المصرية، وبمشاركة المدرسة الأسقفية بمنوف والمعاهد الأزهرية بمنوف ومدرسة القديس يوسف بالزمالك، وذلك داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة سامى فوزي فى كلمته الافتتاحية: سعداء بمشاهدة حصاد مشروع أنه كوكبنا والذي استمر على مدار ستة أشهر، لكن في نفس الوقت نتألم من أجل مشاهدة الأطفال الأبرياء الذين يموتون يوميًا في قطاع غزة، ولذلك دعونا نقف دقيقة حداد على أرواح هؤلاء الأطفال.