الأحد 09 يونيو 2024
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فريد زهران لـ"الشاهد: رحيل الإخوان وعزل مرسى كان مطلبا شعبيا فى 30 يونيو (فيديو)

فريد زهران
فريد زهران

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن: "رحيل جماعة الإخوان المسلمين وعزل محمد مرسي في عام 2013 كان مطلبا شعبيا في 30 يونيو، كما أن حملة تمرد كانت تتحدث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والإخوان كانوا يدعون أن ذلك الأمر ليس شرعيا، رغم أن ذلك مطلب شعبي، ثم جاءت دعوات التظاهر والتأكد من مدى شعبية هذا المطلب من خلال رصد حجم المشاركين".

وأضاف زهران، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية extra news: "الإخوان كانوا يقولون حينها إذ شارك 50 ألف شخص في هذه التظاهرات، سوف يتنحوا عن الحكم، وذلك كان على لسان قيادات كبيرة في جماعة الإخوان المسلمين، وظل ذلك الإنكار قائما حتى يوم 30 يونيو، حتى أنهم شككوا في المصريين حينها وقالوا عنهم "مأجورين".

وتابع: "كانت هناك مؤشرات عدة حول الرفض الشعبي لجماعة الإخوان، ولكنهم لم يستطيعوا قراءتها أو الاقتناع بها، ولم يتعلموا من الدروس التي مرت عليهم، وكانوا يعتمدون فقط على مشروعهم الإقصائي، وعدم تقبل آراء من يعادي أفكارهم، حتى انكشفوا على حقيقتهم أمام الجميع، ولم يعد هناك طريقا سوى عزلهم من مناصبهم".

واستكمل: "كنا أول حزب في مصر يفتح كافة مقراته لتجميع توقيعات حملة تمرد في كافة أنحاء الجمهورية، وكنا مبكرا مع فكرة العمل من أجل هذا الإسقاط عبر آليات الشرعية الثورية".

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