الصومال: مقتل 47 إرهابيا خلال عملية عسكرية بمحافظة جلجدود

أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، مقتل 47 إرهابيا خلال عملية عسكرية فى مدينة عيل طير بمحافظة جلجدود بوسط البلاد.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن القوات المسلحة الصومالية أحبطت، مخططا إرهابيا ضد مدينة عيل طير، مشيرة إلى مقتل أكثر من 47 عنصرا من ميليشيات الشباب الإرهابية فى عملية مشتركة نفذها الجيش الوطنى والأصدقاء الدوليون، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية.

ونوهت الوزارة بأن العملية استهدفت قيادات وميليشيات كانوا يتحصنون فى هذه القرية ويستعدون للتحرك إلى أجزاء من وسط الصومال، مؤكدة أن قوات الجيش تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن بقايا العناصر الإرهابية الفارة.