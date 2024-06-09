الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل شخصين فى غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن غارة جوية إسرائيلية على مشارف بلدة عيترون في جنوب البلاد أدت إلى مقتل شخصين.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن جنوده رصدوا أحد مسلحي جماعة حزب الله اللبنانية في منطقة عيترون وبعدها بقليل هاجمته طائرة إسرائيلية.

وجاء في تقرير للوكالة اللبنانية، أن القوات الإسرائيلية أطلقت صاروخين موجهين مستهدفة مقهى في محطة للوقود؛ مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المتجر والمحطة والمنطقة المحيطة.

وقال حزب الله إن مسلحيه ردوا بإطلاق صواريخ على موقع مالكية في شمال إسرائيل ثم رشقة من صواريخ فلق 2 على مركز قيادة عسكري في شمال إسرائيل.

وقال مصدر أمني لـ"رويترز"، إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الجماعة هذا النوع من الصواريخ بعد إطلاق الصاروخ "فلق 1" في عشرات الهجمات السابقة.

وقالت القوات الإسرائيلية إن طائراتها قصفت أيضا البنية التحتية في منطقة الخيام بعد أن أطلقت الدبابات في وقت سابق النار على مبنى عسكري لحزب الله في منطقة كفركلا.

ويدور الصراع بين إسرائيل وحزب الله بالتوازي مع حرب غزة لكنه تصاعد في الأيام القليلة الماضية، مما زاد المخاوف من اندلاع مواجهة أوسع بين الجانبين.

وتقول جماعة حزب الله، حليفة حماس، إن هجماتها تهدف إلى دعم الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في غزة.

وأجبر القتال، الذي يعد الأعنف بين حزب الله وإسرائيل منذ أن خاضا حربًا في عام 2006، عشرات الآلاف من الناس على الفرار من منازلهم على جانبي الحدود. 

لبنان إسرائيل بلدة عيترون غارات إسرائيلية حزب الله

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