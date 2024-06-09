فريد زهران لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو كانت ضرورية لهدم نظام الإخوان الاستبدادى

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن: "ثورة 30 يونيو كانت ضرورية في تلك المرحلة؛ لأن جماعة الإخوان ارتكبوا مجموعة من الممارسات والمواقف والسياسيات التي تؤكد أنهم بصدد إعادة بناء نظام استبدادي، بالإضافة إلى تعمدهم تغيير هوية الدولة المصرية، وذلك من دولة ذات طابع مدني إلى دولة ذات طابع ديني، وهذا معناه ببساطة إضفاء قداسة دينية على الاستبداد السياسي".

وأضاف زهران، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية extra news: "مع إضفاء هذه القداسة على الاستبداد السياسي، يصبح التخلص من هذا الأمر مستحيلا أو على الأقل شديد الصعوبة، لأنك هنا لا تتهم بأنك معارض للنظام، بل أنك كافر مباشرة، حيث يسهل عقابك والتنكيل بك وقتلك في النهاية، كما أنه كان هناك خطوات ملموسة قطعتها الجماعة في هذا الاتجاه، وكانوا يتصرفون بروح الطائفة أو المجموعة المنغلقة التي لا تراعي جمهورها".

وتابع: "أكثر أشخاص ظلموا في جماعة الإخوان هم السلفيين، بعد أن كانوا حلفاء مقربين لهم، ولكن بعد سيطرة الإخوان على الحكم، فوجئوا السلفيون باستبعادهم من المناصب، كما أن أنصار الإخوان غير المنضمين رسميا للجماعة في مختلف القرى المصرية تعرضوا أيضا لتغييرات في العلاقة مع الجماعة، حيث بدأ يظهر نوع من أنواع التعالي في التعامل معهم".

واستكمل: "كل تلك الأمور أعطت مؤشرات أن ذلك النظام لن يرحل بإرادة الشعب كما جاء بإراداته، بل أنه جاء من أجل إجراء التعديلات التي تضمن له استمراره، فالجماعة كانت تتخيل أنها ستحكم مصر لمدة 500 عام".