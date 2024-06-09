5 طرق طبيعية للتخلص من اسمرار المناطق الداكنة فى الجسم

الاسمرار في المناطق الداكنة من الجسم قد يكون مصدر قلق للكثيرين، وغالبًا ما يُعتبر هذا الأمر مزعجًا من الناحية الجمالية، ويمكن التخلص من هذا الاسمرار باستخدام وصفات طبيعية آمنة وسهلة التحضير في المنزل، وسنستعرض بعض الوصفات الفعّالة التي تساعد في تفتيح البشرة، وذلك بحسب ما ذكر فى موقع "health beauty".

الوصفة الأولى: عصير الليمون والعسل

يُعد عصير الليمون مبيضًا طبيعيًا للبشرة بفضل احتوائه على فيتامين سي، الذي يساعد في تقشير البشرة وتفتيحها، قم بمزج ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من العسل، وضع الخليط على المناطق الداكنة لمدة عشرين دقيقة ثم اشطفه بالماء الفاتر.

يفضل استخدام هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على نتائج ملحوظة.

الوصفة الثانية: الكركم والزبادي

الكركم له خصائص مضادة للالتهابات والتصبغات، بينما يعمل الزبادي على ترطيب البشرة وتفتيحها بفضل احتوائه على حمض اللاكتيك.

امزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقة كبيرة من الزبادي، وضع الخليط على البشرة لمدة ثلاثين دقيقة قبل غسله بالماء البارد.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

الوصفة الثالثة: زيت جوز الهند وعصير الليمون

يتمتع زيت جوز الهند بخصائص مرطبة ومغذية، مما يساعد في تجديد خلايا البشرة، بينما يعزز عصير الليمون عملية التفتيح.

امزج ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ودلك البشرة بلطف بالخليط لمدة عشر دقائق، ثم اتركه لمدة عشرين دقيقة قبل غسله.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

الوصفة الرابعة: ماء الورد والنشا

ماء الورد يساعد في تهدئة البشرة وتفتيحها، بينما يعمل النشا كمبيض طبيعي للبشرة، امزج ملعقتين كبيرتين من ماء الورد مع ملعقة كبيرة من النشا للحصول على عجينة متجانسة.

ضع الخليط على المناطق الداكنة واتركه حتى يجف، ثم اغسله بالماء البارد.

يمكن استخدام هذه الوصفة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

الوصفة الخامسة: خل التفاح والماء

خل التفاح يحتوي على أحماض تساعد في تقشير البشرة وتفتيحها، قم بمزج ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع أربع ملاعق كبيرة من الماء، وضع المزيج على المناطق الداكنة باستخدام قطعة قطنية.

اترك الخليط لمدة عشر دقائق ثم اشطفه بالماء الفاتر.

يفضل استخدام هذه الوصفة مرة يوميًا.