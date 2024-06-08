فريد زهران لـ"الشاهد": من راهن على ضمانات الإخوان فى الانتخابات خسر كثيرا

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن: "الضمانات التي كانت تعطيها جماعة الإخوان المسلمين للقوى المدنية التي شاركت في اجتماع فندق "فيرمونت" قبل الانتخابات الرئاسية كانت تتعلق بفكرة عمل تعيينات معينة أو يتم توكيل أشخاص معينين لوزارات، ولكن سرعان ما اكتشف الذين راهنوا على ذلك، أن الإخوان لم يفوا بوعودهم".

وأضاف زهران، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية extra news: "طرفي الانتخابات الرئاسية في عام 2012، محمد مرسي وأحمد شفيق، لم يلتزما بتعهداتهما التاريخية، ولكن الإخوان تحديدا كانوا يعقدون النية حول تغيير هوية البلد بأكملها، من خلال الفوز بالدورة الأولى من الانتخابات ثم السيطرة على البلاد دون إجراء انتخابات رئاسية مرة أخرى؛ لأنهم سيبنون نظاما يحول دون ذلك".

وتابع: "بمجرد أن سيطرت جماعة الإخوان على البلاد، سرعان ما أجرت تعديلا دستوريا ليفعل نوعا من أنواع الوصاية الدينية على الحكم، وهذه هي الطريقة التي قدم بها ذلك النظام نفسه للرأي العام، ولذلك، شعر الشعب المصري تجاهه بالكراهية الشديدة".