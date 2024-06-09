الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهمية استخدام مكعب من الثلج يوميا على البشرة خلال الصيف

العناية بالبشرة
العناية بالبشرة

تعتبر العناية بالبشرة من الأمور الأساسية التي يجب على الإنسان الاهتمام بها، وخاصة خلال فصل الصيف، حيث تتعرض البشرة للعديد من العوامل الخارجية التي قد تؤثر عليها بشكل سلبي، ومن بين الطرق الفعّالة والبسيطة للعناية بالبشرة هو استخدام مكعب من الثلج يوميًا، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث" الطبي.

تقليل الالتهابات والاحمرار

تعمل درجات الحرارة المنخفضة للثلج على تقليل الالتهابات والاحمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة، حيث يعمل الثلج على تهدئة البشرة وتقليص الأوعية الدموية، مما يساعد في تخفيف التورم والاحمرار.

غلق المسام

من المشاكل الشائعة التي تواجه البشرة في فصل الصيف هي توسع المسام بفعل الحرارة، ويمكن لمكعب الثلج أن يساعد في غلق المسام المفتوحة ومنع تراكم الأوساخ والزيوت فيها، مما يقلل من ظهور حب الشباب والبثور.

تحسين الدورة الدموية

يساهم تطبيق الثلج على البشرة في تحسين الدورة الدموية، حيث تساعد البرودة في تحفيز تدفق الدم نحو سطح الجلد، هذا الأمر يعزز من نضارة البشرة ويجعلها تبدو أكثر إشراقًا وحيوية.

إنعاش البشرة

تعطي مكعبات الثلج شعورًا بالانتعاش الفوري، وهو ما يحتاجه الإنسان في أيام الصيف الحارة، يمكن استخدامها لإعطاء البشرة دفعة من الحيوية والنشاط بعد يوم طويل من التعرض للحرارة.

تخفيف الهالات السوداء

تعد الهالات السوداء حول العينين من المشكلات الجمالية التي تؤرق الكثيرين، يمكن استخدام مكعبات الثلج لتخفيف هذه الهالات، حيث تعمل على تقليل الانتفاخ واللون الداكن تحت العينين بفضل تأثيرها المبرد والمنعش.

كيفية استخدام مكعب الثلج على البشرة

لاستخدام مكعبات الثلج بشكل صحيح وفعّال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- تنظيف الوجه جيدًا: يجب غسل الوجه باستخدام منظف مناسب لإزالة الأوساخ والزيوت.

2- لف مكعب الثلج بقطعة قماش رقيقة: لتجنب ملامسة الثلج المباشر للبشرة والذي قد يسبب التهيج.

3- تمرير مكعب الثلج على البشرة بلطف: يفضل تحريك المكعب بحركات دائرية لمدة دقيقة إلى دقيقتين، مع التركيز على المناطق الملتهبة أو التي تعاني من توسع المسام.

يمكن لمكعب الثلج أن يكون حلًا سحريًا للعناية بالبشرة خلال فصل الصيف، فهو لا يساعد فقط في تهدئة البشرة وإنعاشها، بل يساهم أيضًا في تحسين مظهرها بشكل عام، لذا، يُنصح بتجربة هذه الطريقة البسيطة والمجانية للتمتع ببشرة صحية وجميلة طوال الصيف.

أهمية استخدام مكعب من الثلج استخدام مكعب من الثلج يومي ا على البشرة خلال الصيف مكعب من الثلج يومي ا على البشرة الصيف الثلج يومي ا على البشرة خلال الصيف

مواد متعلقة

نصائح مهمة لكيفية منع البثور في الأذن وطرق العلاج المنزلية

"تدمير ميركافا وكمين محكم".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل

طريقة عمل الايس كوفي في المنزل 2024

كيف يؤثر فصل الصيف على نومك؟.. ونصائح للتغلب على الأرق

3 وصفات لذيذة لعصير الشوفان.. لفطار صحي وسريع

بيرناردو سيلفا يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة أمام الريال

بينها إزالة السموم وتقوية المناعة.. 4 فوائد للتعرق خلال الصيف

بـ3 طرق مختلفة.. تعرفي على طريقة عمل السوبيا البودرة بطريقة سهلة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

عاجل.. القاهرة الإخبارية: كل أحياء رفح الفلسطينية تتعرض لنيران الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

عاجل.. آلاف المتظاهرين يحاصرون البيت الأبيض لوقف الإبادة فى غزة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة