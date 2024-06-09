أهمية استخدام مكعب من الثلج يوميا على البشرة خلال الصيف

تعتبر العناية بالبشرة من الأمور الأساسية التي يجب على الإنسان الاهتمام بها، وخاصة خلال فصل الصيف، حيث تتعرض البشرة للعديد من العوامل الخارجية التي قد تؤثر عليها بشكل سلبي، ومن بين الطرق الفعّالة والبسيطة للعناية بالبشرة هو استخدام مكعب من الثلج يوميًا، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث" الطبي.

تقليل الالتهابات والاحمرار

تعمل درجات الحرارة المنخفضة للثلج على تقليل الالتهابات والاحمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة، حيث يعمل الثلج على تهدئة البشرة وتقليص الأوعية الدموية، مما يساعد في تخفيف التورم والاحمرار.

غلق المسام

من المشاكل الشائعة التي تواجه البشرة في فصل الصيف هي توسع المسام بفعل الحرارة، ويمكن لمكعب الثلج أن يساعد في غلق المسام المفتوحة ومنع تراكم الأوساخ والزيوت فيها، مما يقلل من ظهور حب الشباب والبثور.

تحسين الدورة الدموية

يساهم تطبيق الثلج على البشرة في تحسين الدورة الدموية، حيث تساعد البرودة في تحفيز تدفق الدم نحو سطح الجلد، هذا الأمر يعزز من نضارة البشرة ويجعلها تبدو أكثر إشراقًا وحيوية.

إنعاش البشرة

تعطي مكعبات الثلج شعورًا بالانتعاش الفوري، وهو ما يحتاجه الإنسان في أيام الصيف الحارة، يمكن استخدامها لإعطاء البشرة دفعة من الحيوية والنشاط بعد يوم طويل من التعرض للحرارة.

تخفيف الهالات السوداء

تعد الهالات السوداء حول العينين من المشكلات الجمالية التي تؤرق الكثيرين، يمكن استخدام مكعبات الثلج لتخفيف هذه الهالات، حيث تعمل على تقليل الانتفاخ واللون الداكن تحت العينين بفضل تأثيرها المبرد والمنعش.

كيفية استخدام مكعب الثلج على البشرة

لاستخدام مكعبات الثلج بشكل صحيح وفعّال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- تنظيف الوجه جيدًا: يجب غسل الوجه باستخدام منظف مناسب لإزالة الأوساخ والزيوت.

2- لف مكعب الثلج بقطعة قماش رقيقة: لتجنب ملامسة الثلج المباشر للبشرة والذي قد يسبب التهيج.

3- تمرير مكعب الثلج على البشرة بلطف: يفضل تحريك المكعب بحركات دائرية لمدة دقيقة إلى دقيقتين، مع التركيز على المناطق الملتهبة أو التي تعاني من توسع المسام.

يمكن لمكعب الثلج أن يكون حلًا سحريًا للعناية بالبشرة خلال فصل الصيف، فهو لا يساعد فقط في تهدئة البشرة وإنعاشها، بل يساهم أيضًا في تحسين مظهرها بشكل عام، لذا، يُنصح بتجربة هذه الطريقة البسيطة والمجانية للتمتع ببشرة صحية وجميلة طوال الصيف.