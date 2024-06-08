فايز فرحات: الانفتاح على دول آسيا يحمل مكاسب كبيرة وفرصًا لفتح أسواق جديدة

أوضح الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، دلالة وأهمية زيارة رئيس أذربيجان لمصر، وأهم الرسائل من هذه الزيارة، قائلًا: "إن هذه الزيارة تحمل دلالات مهمة على الجانبين؛ المصري والأذربيجاني".

وأضاف محمد فايز فرحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة extra news، أن هناك توافق في توجهات السياسة الخارجية لكلا البلدين فيما يتعلق بانفتاح كل منهما على أقاليم جديدة، حيث تتحرك مصر في دوائر سياسة خارجية تقليدية ومستقرة منذ عقود؛ الدائرة العربية، الدائرة الأوروبية الأمريكية والدولية بالإضافة إلى الدائرة الإفريقية.

وأوضح أنه منذ عام 2014 حتى الآن، فإن الدولة المصرية اتجهت إلى فتح دوائر حركة جديدة للسياسة الخارجية المصرية وهي مدفوعة في هذا الإطار بمجموعة من الأهداف والمصالح على رأسها، الاهتمام بالمناطق الجديدة التي باتت تستحوذ على اهتمام كبير وثقل متزايد في النظام العالمي، سواء على المستوى الأمني والسياسي أو على المستوى الاقتصادي.

وأشار إلى أنه على هذا الأساس يمكن أن نفهم انفتاح مصر على منطقة آسيا الوسطى، ومنطقة القوقاز بالإضافة إلى أقاليم ودول جديدة في منطقة آسيا، مؤكدا أن الانفتاح على أقاليم ودول آسيا يحمل مكاسب كبيرة وفرصًا لفتح أسواق جديدة.