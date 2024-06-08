السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زهران لـ"الشاهد": حضرنا اجتماعا للقوى المدنية وغادرنا فور الحديث عن تأييد مرسى

فريد زهران،
فريد زهران،

كشف فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن شهادته لمشهد الانتخابات الرئاسية 2012.

وأضاف زهران خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: "حضرنا اجتماعا للقوي المدنية وغادرنا فور الحديث عن تأييد مرسي في الانتخابات الرئاسية".

وتابع: "الانتخابات الرئاسية كان لنا موقف من الإخوان أنه كان في ذلك الوقت نقاش واضح قبل الإعادة، كان هناك مرشحون كثيرون يمثلون جهات مختلفة من الإخوان ممثل واضح للدولة الدينية، وشفيق ممثل للفلول إلى آخره".

وأكمل: "حزب المصري في ذلك الوقت كان كبيرا من حيث العدد وكان لديه وزن كبير في الساحة السياسية والنقاش بداخله كان صاخب في ذلك الوقت ومحتدم، ويموج بالتيارات وكان هناك اجتماع مفتوح في نقابة الصحفيين وحضر عدد لا يقل عن 1000 شخص وكان منسقا لهذا الاجتماع، ولم يعبر أحد عن تأييده لمرسي وكان هناك أشخاص مؤيدون لشفيق، وكان جميع المرشحين لديهم مؤيدون لمرسي، والنقاش كان حادا ووحده الحزب كانت مهددا بالانهيار، وحضرنا اجتماعا للقوي المدنية وغادرنا فور الحديث عن تأييد مرسي في الانتخابات".

ويعد “الشاهد” الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية “إكسترا نيوز”، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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