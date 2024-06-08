السبت 08 يونيو 2024
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فريد زهران يكشف لـ"الشاهد" كواليس مرحلة "عاصرى الليمون" فى عهد الإخوان (فيديو)

فريد زهران
فريد زهران

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه: "تلقيت دعوة خلال فترة إعادة الانتخابات بين محمد مرسي وأحمد شفيق، للنقاش حول موقفنا من تأييد النظام القديم أو جماعة الإخوان، وكانت المناقشة تٌدار داخل أحد الفنادق بحضور حوالي 300 شخص من المثقفين والسياسيين والقوى المدنية؛ من أجل حل هذه الإشكالية".

وأضاف زهران، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية extra news: "شعرت في ذلك الوقت أنه يتم دفعنا خلال تلك المناقشة لتأييد محمد مرسي بضمانات، وكان يبدو أن أحد الأشخاص قام بالتنسيق سابقا مع جماعة الإخوان، وأخذ بعض التعهدات أو الضمانات لتعيين نواب مسيحيين في عهد الإخوان، ولم نرتاح للأمر إطلاقا، وغادرنا هذه المناقشة على الفور".

وتابع: "أدركنا بعد ذلك أن ذلك الاجتماع انتقل منه الجزء الذي وافق إلى اجتماع فندق "فيرمونت" الشهير، وعقدوا اتفاقا على تأييد محمد مرسي، وسٌميت هذه القوى بعد ذلك باسم "عاصري الليمون"، والحزب الخاص بنا لم يشارك إطلاقا في ذلك الاجتماع، بل إن هناك أشخاصا من داخل الحزب أيدوا أحمد شفيق في تلك المرحلة، وأعتقد أن هناك كتلة كبيرة من داخل الحزب أبطلت أصواتها في تلك الانتخابات، كونها لم تكن متحمسة للطرفين من الأساس، ومن المؤكد أن رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لم يتورط في تأييد محمد مرسي".

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