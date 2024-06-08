السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث بالمركز المصري للدراسات: الرهان على الآلة العسكرية لتحرير المحتجزين الإسرائيليين مقامرة

 محمد فوزي الباحث
 محمد فوزي الباحث بالمركز المصري

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للدراسات، إن احتجاجات اليوم في تل أبيب وفي شوارع الأراضي المحتلة إن كانت تعبر عن شيء فهي تعبر أنه على الرغم من حالة الاحتفاء من قبل بعض الدوائر الإسرائيلية بعملية اليوم في منطقة النصيرات إلا أن الشارع الإسرائيلي أو نتنياهو لم ينجح في تمرير هذه العملية باعتبارها نجاحًا سياسيًا موجهًا للداخل الإسرائيلي.

وأضاف فوزي، اليوم السبت خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الداخل الإسرائيلي يقول بصراحة من خلال هذه الاحتجاجات بأن الرهان على مسألة الآلة العسكرية لتحرير المحتجزين هي مقامرة خطيرة لأنها من جانب تدفع باتجاه قتل المزيد من المحتجزين والجنود الإسرائيليين، ومن جانب آخر فإنها تدفع باتجاه طالت أمد هذه الحرب على اعتبار أن عملية اليوم من خلال استقراء تصريحات نيتنياهو أو بعض الدوائر الرسمية في إسرائيل ربما تفتح شهية نتنياهو وبعض الوزراء المتطرفين في حكومة الحرب وبعض الدوائر العسكرية الإسرائيلية من أجل توسيع العمليات العسكرية داخل قطاع غزة في مناطق مختلفة على أمل تحقيق بعض العمليات المشابهة من أجل تسويقها للداخل الإسرائيلي باعتبارها منجزًا سياسيًا لحكومة نتنياهو.

وأكد أن أخطر ما في هذه العملية هو أنها تدفع باتجاه المزيد من التصعيد العسكري من قبل إسرائيل في الأيام والساعات المقبلة، وفي المقابل أعتقد أن رهان نتنياهو على الأداة العسكرية من أجل حسب هذا الملف سوف يدفع بالتجاه المزيد من التأزم في الداخل الإسرائيلي.

القاهرة الإخبارية احتجاجات تل أبيب النصيرات نتنياهو مقامرة المحتجزين

مواد متعلقة

حركة فتح: نتنياهو سيظل أمام ضغط الشارع الإسرائيلى الذى يطالب بحرية كل المحتجزين

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال فشل 9 مرات فى تحرير المحتجزين

باحث: النظر إلى إطلاق سراح 4 محتجزين كنوع من الانتصار "خيبة أمل"

عدنان منصور: إيران لن تُساعد لبنان حال الدخول فى حرب مع إسرائيل

لم تكن محتجزة لدى المقاومة.. خبير شئون إسرائيلية يحلل عملية استعادة المحتجزين

حقيقة الشراكة الأمريكية الإسرائيلية فى العملية العسكرية على مخيم النصيرات

سوليفان: مقترح وقف إطلاق النار فى غزة يحظى بدعم كامل من واشنطن

تفاصيل عملية استعادة المحتجزين من غزة.. رئيس المركز الفلسطينى للدراسات يوضح

الأكثر قراءة

أحمد موسى يعلن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة