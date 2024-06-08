فريد زهران لـ"الشاهد": لم نؤيد محمد مرسى فى اجتماعات الحزب لاختيار المرشح الرئاسى

كشف فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن شهادته على أداء الإخوان في الحياة البرلمانية بعد ثورة يناير 2011.

وأضاف زهران خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: "المصري الديمقراطي لم يؤيد محمد مرسي في اجتماعات الحزب لاختيار دعم المرشح الرئاسي".

وتابع: "كانت هناك رؤية للجان داخل البرلمان، وحدث اختلاف مع الإخوان، وذهبت مع زملائي للتفاوض حول لجان الانتخابات وكانت لدينا طلبات بشأن هذا الوضع، وكان بحضور خيرت الشاطر ومحمد مرسي ومجموعة كبيرة من الإخوان، وطلبت أن تكون لجنة الإعلام والثقافة الدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب، والاقتصاد للدكتور زياد بهاء، ورفضوا عماد جاد لأنه مسيحي".

ويعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.