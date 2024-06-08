السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فريد زهران لـ"الشاهد": حزب الكرامة تحالف مع الإخوان في الانتخابات ورفضا ذلك

فريد زهران
فريد زهران

كشف فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن شهادته على أداء الإخوان في الحياة البرلمانية بعد ثورة يناير 2011

وأضاف زهران خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: بعد الجولة الأولى للانتخابات طلبت تحالف مع أحد أذرع الإخوان لصالح صديقي مرشح في أحد الدوائر الانتخابية للفوز في الجولة الثانية "الإعادة" للانتخابات، وبعد التوافق اكتشفت عن تراجعهم والاكتفاء باتفاق سري، وطلبت من أحد قيادات الإخوان عمل تحالف مع أحد المرشحين لكنه رفض وقال "لن ننتخب مسيحيًا"، وأصر علي الاتفاق سرًا فقط، وهذا هو أداء الإخوان على الأرض لأن هناك ممارسات هائلة بين الادعاء وبين الممارسة على الأرض".

وتابع: "كان هناك تيار ناصري رئيسي وهو حزب الكرامة تحالف مع الاخوان ودخل قائمة الإخوان، وحزب الكرامة تحالف مع الإخوان في الانتخابات ورفضا ذلك، وهذا التحالف تم تحت مظلة الوفد في البداية، وفي مقر حزب الوفد في مواجهة فلول النظام السابق، وحضرت كممثل للحزب المصري الديمقراطي أحد الاجتماعات".

 

ويعد “الشاهد” الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية “إكسترا نيوز”، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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