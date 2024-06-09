كيف تؤثر قضية الإجهاض على مرشحى الرئاسة الأمريكية؟.. خبير يوضح

أوضح ماركو مسعد، الخبير في الشؤون الأمريكية، مدى تأثير قضايا العرق والإجهاض والهجرة على حظوظ مرشحي الرئاسة الأمريكية، قائلًا: "إن قضية مثل قضية الإجهاض هي قضية شائكة منذ عام 2022 منذ حكم المحكمة الدستورية بإلغاء الحكم القديم، حيث إن حكم المحكمة سنة 1973 قنن الإجهاض، وقال بأن الإجهاض هو حكم من ضمن الدستور، وهو من حق المواطن الأمريكي والذي من شأنه أخذ القرارات الخاصة بالوضع الصحي له".

وأضاف ماركو مسعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة extra news، أنه في عام 2022 تم إلغاء حكم يلغي الحكم الصادر سنة 1973، ويقول بأن الإجهاض مناهض للقوانين الدستورية في أمريكا، ويجب على الحكومة أن تقننه، لافتا إلى أنه منذ عام 2022 لعب الإجهاض دورًا كبيرًا جدًا في الانتخابات المحلية، حيث خسر الجمهوريون خسارة كبيرة جدًا بسبب موقفهم من الإجهاض لأنه من المعروف أن الجمهوريين يناهضون حق الإجهاض ويقولون بأن الإجهاض جريمة قتل للجنين في بطن أمه.

وأوضح أنه على الجانب الآخر، فإن الديمقراطيين يرون أن المواطن الأمريكي له الحق المكفول في الدستور لاتخاذ القرارات اللازمة إذا كان يريد الإجهاض أم لا.

وأشار إلى أن هذا الموقف الشائك تسبب في خسارة المزيد من الدعم للحزب الجمهوري.