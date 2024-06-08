فادي عاكوم: توقعات بهدوء الأوضاع على جبهة لبنان قريبًا

أكد الكاتب الصحفي اللبناني فادي عاكوم، على استمرار الوضع الحالي على الحدود الشمالية لإسرائيل ولبنان، رغم التصعيد الكلامي الإسرائيلي، والتهديدات المتصاعدة.

وشدد عاكوم في تصريحات لـ"الدستور"، على أن الأوضاع لا تزال كما هي منذ بداية حرب غزة، مشيرًا إلى استمرار نشاطات حزب الله على الحدود اللبنانية.

وأشار عاكوم إلى تهديدات إسرائيل المتكررة، معتبرًا أنها تهديدات سياسية ودبلوماسية للحصول على مكاسب سياسية ودبلوماسية خلال المفاوضات الجارية.

وأكد أن الدول المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا ومصر، تعارض توسيع نطاق الصراع ليشمل جنوب لبنان.

وفيما يتعلق بالوضع العسكري في الجنوب اللبناني، رجح عاكوم حدوث تغييرات قريبة قد تتضمن انسحاب حزب الله بعيدًا عن الحدود اللبنانية، مما قد يؤدي إلى انفراج الأوضاع في المنطقة، متوقعًا أن تشهد الأيام المقبلة هذه الانفراجة، دون أي تصعيد أو حرب بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب اللبناني.

حزب الله يستهدف عدة مواقع استراتيجية إسرائيلية

من جانبه أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن استهداف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في المطلة، وإصابته إصابة مباشرة.

كما كشف حزب الله اللبناني، عن استهداف مبنى تابع للاستخبارات العسكرية في مستعمرة «مسكاف عام»، بالأسلحة المناسبة، لافتًا إلى تحقيقه إصابةً مباشرة، أدت إلى تدميره واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح.