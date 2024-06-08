فريد زهران يدلى لـ"الشاهد" بشهادته على أداء الإخوان فى البرلمان بعد يناير 2011

أدلى فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشهادته علي أداء الإخوان في الحياة البرلمانية بعد ثورة يناير 2011

وأضاف زهران خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: الإخوان حصلوا على 42% من المقاعد في البرلمان، ومجموع المقاعد مع السلفيين وصلوا لـ 97%، وهذا يعني أن لهم رصيدا شعبيا كبيرا، لأنهم قوى منظمة وقادرون على التمويل وإدارة المعركة الانتخابية ولديهم رصيد في الشارع، ومشاعر رفض الإخوان عند قطاعات كبيرة من الشعب الذين أعطوا للإخوان أصواتًا كثيرة تراجعت مع حكم الإخوان.

وتابع: "التجربة من هزم الإخوان هم الإخوان، لأن مشروع الإخوان هزم الإخوان، لأن القوى التي كانت ضد الاخوان لم تكن بالقوى الكافية لمواجهة الإخوان في الشارع، والذي واجه الاخوان في الشارع هو أداء الإخوان، المشكلة أنهم انكشفوا أمام الشعب بعد أن كانوا يقدمون أداء معينا لكسب رضا وتعاطف الناس، هذا الأداء لم يعد له ضرورة بعد تمكينهم، فحالة التودد التي كانت تقوم بها لم تكن موجودة بعد وصولهم للحكم".

ويعد “الشاهد” الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية “إكسترا نيوز”، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.