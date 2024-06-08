يوسف الحسيني: بنيامين نتنياهو "سفاح جزار أهوج"

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما هو إلا "جزار أهوج"، مؤكدًا أنه لا ينظر لكم الخسائر البشرية التي تسبب فيها بمخيم النصيرات، من أجل تحرير أربعة من الاسرى.

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديم برنامج "التاسعة" والمُذاع على القناة الأولى، أن المقاومة الفلسطينية أعلنت أن بتصرف نتنياهو، تسبب في مقتل وإصابة عدد من 600 شخص، مشيرًا إلى أن ما حدث مجزرة شديدة البشاعة في مخيم النصيرات.

ونوه أن أهالي المحتجزين، توجهوا أمام وزارة الدفاع في تل أبيب، من أجل تحرير الباقي، حتى ولو كلف ذلك الكثير من أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أننا أمام اعتداءات اكبر بمراحل حتى من مفهوم التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، حيث أن ما يحدث في القطاع كارثة إنسانية بما تحمله الكلمة.